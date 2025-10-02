Qué duda cabe de que Manuel Pellegrini es el máximo candidato para ser el próximo entrenador de la Selección Chilena, y el nombre que todos quieren para que se haga cargo del proceso con miras al Mundial 2030, más aún cuando todavía no renueva su contrato con Betis que termina en junio del 2026.

Sin embargo, dentro del ambiente futbolístico nacional son categóricos en afirmar que no ven al “Ingeniero” para asumir el cargo, y la principal razón es la actual dirigencia de la ANFP, que encabeza Pablo Milad, además del actual Consejo de Presidentes.

Quien se suma a esta postura es Claudio Rodrigo Palma, el histórico relator del fútbol chileno, quien sepultó cualquier chance de que Pellegrini y en conversación con RedGol explicó las razones detrás de la negativa para dirigir La Roja.

Claudio Palma y la razón por la que Pellegrini no dirigirá a Chile

“Es muy difícil que venga, en la actual estructura del fútbol chileno con el Consejo de Presidentes que es el que ronca. Hasta cuesta descifrar quiénes son los dueños (de los clubes), por lo que el cambio debe ser total”, expresó el actual cantagoles de CHV.

En esa línea, Palma es categórico en afirmar que “dudo que quiera venir Pellegrini, es el mejor DT chileno de la historia y a qué va a venir, ¿a conversar con palos blancos, que no pesan en el fútbol chileno? Debe cambiar la estructura”.

“Uno dice ‘hay que cambiar la ANFP’, pero sólo le queda un año más a esta directiva que me parece que vive en un mundo paralelo y no advierte que tenemos la cagada en el fútbol chileno. Nunca había visto a Chile tan en el piso”, puntualiza el ex relator de TNT Sports.

“Con ese contexto, Pellegrini que viene relacionándose con el primer mundo, dudo que venga. Más allá de la ANFP, es por el Consejo de Presidentes“, sentenció Claudio Palma para echar por tierra el sueño de todo un país.

La exitosa carrera del “Ingeniero”

Universidad de Chile (1988-89)

Palestino (1990-91, 1998)

O’Higgins (1992-93)

Universidad Católica (1994-96) / Copa Interamericana 1994, Copa Chile 1995

Liga de Quito (1999-2000) / Serie A 1999

San Lorenzo (2001-02) / Clausura 2001, Copa Mercosur 2001

River Plate (2002-03) / Clausura 2003

Villarreal (2004-09) / Copa Intertoto 2004

Real Madrid (2009-10)

Málaga (2010-13)

Manchester City (2013-16) / Copa de la Liga 13-14 y 15-16, Premier League 13-14

Hebei Fortune (2016-18)

West Ham United (2018-20)

Real Metis (2020-actualidad) / Copa del Rey 2022

