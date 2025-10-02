Es tendencia:
La frase de Manuel Pellegrini que parece sentenciar su llegada a Chile: “La prioridad…”

El Ingeniero Pellegrini manifiesta que prefiere continuar en el Betis y que será prioridad conversar con el cuadro español por sobre Chile.

Por Felipe Escobillana

Pellegrini desea seguir en el Betis, esa es su prioridad
© Getty ImagesPellegrini desea seguir en el Betis, esa es su prioridad

Manuel Pellegrini trabaja en el Betis de manera tranquila, a pesar de que a fines de la temporada europea terminará su extenso contrato con el equipo de Sevilla.

Por eso muchos se ilusionan con que pueda llegar a la selección chilena. Sin embargo, el Ingeniero no tiene como primera opción negociar con la ANFP una posible venida a Chile.

En una entrevista realizada a comienzo de año con Kenotrotamundos Skechers Fútbol, corresponsal de Redgol por el mundo, indicó que su intención, en primera instancia, es seguir en España.

“Siempre va a tener la prioridad el club en el que estoy. Eso desde un punto de vista personal”, sostuvo para dejar en claro que le dará mayor atención al cuadro andaluz.

Manuel Pellegrini piensa en seguir en Betis

Manuel Pellegrini piensa en seguir en Betis

Sostuvo luego que “yo estoy contento en los clubes, poder competir todas las semanas, eso lo he dicho muchas veces también. Me gusta trabajar todos los días de la semana y el director técnico de la selección nacional trabaja poco”.

Pellegrini no quiere ser el salvador de Chile

Manuel Pellegrini se puso en el escenario de no renovar con Betis y señaló que no es la persona indicada para refundar todo el fútbol chileno, pues esa es labor dirigencial.

“Supongamos que estoy sin club, no estoy capacitado para dirigir a todo el fútbol chileno, porque yo no soy directivo. Cuando Salah estuvo ahí tenía una carrera dentro y fuera del fútbol, que ayuda mucho”, explicó.

Luego señaló que “esa labor directiva es hablar con un técnico para crear un programa deportivo y llevarlo a cabo con los recursos necesarios, por eso es un problema directivo, no técnico. Si no está esa voluntad, uno irá a poner la cabeza en la guillotina”.

Por ahora Pellegrini sigue enfocado en lo que es su temporada con Betis, en la que marcha sexto en La Liga y compite en la Europa League, torneo en el que igualó el primer partido ante Nottingham Forest.

