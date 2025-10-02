Si hacemos la prueba de ir al Paseo Ahumada y le preguntamos a los transeúntes sobre qué entrenador quiere para la selección chilena, la mayoría dará la misma respuesta: Manuel Pellegrini.

Los hinchas de la Roja sueñan con ver al actual DT de Real Betis en el equipo nacional, debido a los constantes fracasos y las tres eliminaciones consecutivas en los Mundiales.

El Ingeniero es por lejos el mejor entrenador chileno de todos los tiempos, sin embargo, nunca ha querido hacerse cargo de la Selección, ni cuando su gran amigo Arturo Salah era el presidente de la ANFP aceptó el cargo.

El enorme sueldo de Manuel Pellegrini en Betis

El gran problema para el arribo de Pellegrini a la Roja es que no está de acuerdo con la forma en que trabajan los dirigentes de la ANFP, encabezados por Pablo Milad, aunque el ex lanzador de la bala el próximo año termina con su triste mandato en el fútbol chileno.

Hay otro dato importante que puede complicar cualquier negociación con el ex estratega de Real Madrid, debido a que los montos que está acostumbrado a ganar están muy lejanos a los que se pagan en la Selección.

El nefasto Ricardo Gareca tenía uno de los sueldos más elevados en la Conmebol, porque la Federación de Fútbol le pagaba 3.7 millones de dólares a su staff por año, cifra muy menor a lo que percibe el DT chileno en España.

Manuel Pellegrini tiene un sueldo a repartir junto a su equipo de trabajo de 6 millones de dólares anuales, aproximadamente, en un contrato que expira el último día de junio de 2026.

Lo económico no es lo primordial, pero es un factor clave si la selección chilena quiere seducir al Ingeniero para que se haga cargo del proceso para el Mundial de 2030.

