Una de las grandes cartas que suena como posible entrenador para la selección chilena es Manuel Pellegrini, quien tiene contrato activo hasta el mes de junio de 2026 con el Real Betis en España.

Fue Pedro Carcuro quien puso sobra la mesa al debate al asegurar que ahora se puede dar una conversación para tratar de convencerlo, entendiendo que lo más probable es que no continúe en Europa.

Pero el gran tema es saber quién puede llevar adelante una negociación tan importante, como, por ejemplo, en su momento lo hizo Harold Mayne-Nicholls con Marcelo Bielsa.

Con una dirigencia de la ANFP liderada por Pablo Milad muy cuestionada y sin un nombre fuerte, aparece la figura de otro dirigente, pero que fue propuesto por el periodista Cristián Caamaño para asumir el riesgo: Juan Tagle.

Juan Tagle es propuesto como el nombre para convencer a Pellegrini. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también “Hacen puras cagadas”: el real motivo por el que Manuel Pellegrini no viene a la selección chilena

Juan Tagle es la carta con Pellegrini

Fue en el programa Deportes en Agricultura donde se habló de la real chance que tiene Manuel Pellegrini de venir a la selección chilena, donde apuntan que el gran problema es saber quién lo podría convencer con esta dirigencia.

Publicidad

Publicidad

“Cuando Pedro Carcuro decía que el cambio de mesa directiva, pero no se vislumbra nadie, tendría que ser un grupo de dirigentes lidera por quién. ¿Juan Tagle? Qué dirigente se puede sentar con Pellegrini y convencerlo: por ahora sólo Juan Tagle”, explicó.

La actual mesa directiva está muy cuestionada con Milad de referente y, aunque Tagle fue una de las voces que levantó al actual presidente, puede ser clave para convencer a Pellegrini, según el periodista.

“De los actuales quién se podría sentar en una misma mesa con Pellegrini. Qué dirigente le podría aceptar una reunión Tagle, quizás Felipe Correa, pero mandatado por Tagle”, finalizó.

Publicidad

Publicidad