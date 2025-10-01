Es tendencia:
Universidad de Chile

El director más polémico de U de Chile explota contra la ANFP: “Después quieren estar en la foto”

La U está en llamas luego de conocer su programación en el torneo, que dificulta la preparación para las semifinales ante Lanús.

Por Cristián Fajardo C.

La U no está contenta con la programación de la ANFP.
Las aguas no quedaron tranquilas en Universidad de Chile en un nuevo gallito que tienen en contra de la ANFP, esto luego de conocer la programación de las próximas dos fechas de la Liga de Primera 2025.

La U conoció que el lunes 13 de octubre le tocará recibir a las 16.00 horas al estadio Santa Laura a Palestino, mientras que el 26 del mismo mes el clásico universitario en el Claro Arena: este último en medio de la llave contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Un escenario que no dejó para nada contenta a la dirigencia de Azul Azul, donde uno de sus más explosivos nombres en redes sociales salió al paso de la situación que encuentran injusta.

Fue Aldo Marín, habitual de la red social X, quien criticó la forma en que la ANFP está programando a la U, teniendo en cuenta de que están por jugar las semifinales de la Copa Sudamericana.

El director Aldo Marín es el primero en sacar la voz públicamente para defender a la U.

¿Qué dijo Aldo Marín en U de Chile?

Universidad de Chile está de vacaciones por una semana, donde el lunes se espera que el cuerpo técnico y jugadores retornen al CDA para enfocarse en los próximos desafíos.

Pese a los días libres, en la U no hay calma con la programación de la ANFP en las próximas fechas, por lo que Marín ha hecho sus descargos mediante las redes sociales.

“Partido con Palestino un lunes a las 16:00, no quieren que juguemos en el Nacional para la semifinal ida, nos convocan jugadores para partido corneta”, explicó en una primera instancia.

“Quieren que juguemos el clásico con menos de 72 horas con el partido de ida con Lanús, curiosamente solo se considera este plazo para el partido siguiente, y después quieren aparecer en la foto cuando nos va bien. Vamos La U no más, contra todo y contra todos”, detalló.

Explican los motivos para programar a U de Chile vs Palestino un lunes en la tarde

Revisa los detalles:

