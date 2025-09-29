Universidad de Chile empató 1-1 ante Deportes La Serena y prácticamente se despide de la lucha por el título en la Liga de Primera. Un hecho que analizó al detalle Patricio Yáñez.

La igualdad de los azules lo aleja de uno de los objetivos de la temporada, como es volver a conquistar un título nacional, pese a que le queda un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

Tras días de ensueño para el Romántico Viajero, entre la clasificación a semifinal de Copa Sudamericana y vencer a Colo Colo en la Supercopa, el empate fue un duro golpe.

Patricio Yáñez apunta sin asco al responsable del 1-1 azul

Una de las decisiones de Gustavo Álvarez fue parar ante los granates un equipo mixto, donde solo Sebastián Rodríguez y Maximiliano Guerrero se repitieron el plato de la revancha ante Alianza Lima.

Para Patricio Yáñez, el gran responsable del resultado de Universidad de Chile ante Deportes La Serena es, precisamente, el técnico azul por la formación presentada.

“La Copa Sudamericana es lo único que lo salva para no entender este 2025 como un fracaso para Universidad de Chile”, encaró el exfutbolista en Deportes en Agricultura.

Luego, agrega que lo mostrado en el ámbito internacional no tiene relación absoluta con la Liga de Primera.

“Va a tener que mejorar porque lo que hizo en los últimos partidos fue bastante opaco, gris y no guarda relación con lo bien que ha jugado en el campo internacional”, complementó.

Universidad de Chile apenas se tuvo que conformar con un empate 1-1 ante Deportes La Serena con un equipo alternativo. Foto: Photosport.

“Tiró el partido, tiró todo, tiró la toalla”

Sin embargo, no se quedó ahí. El también exjugador de Universidad de Chile le daría un feroz reproche a Gustavo Álvarez por lo que, consideró, botar un partido clave para pelear el título nacional.

“Lo de ayer fue impresentable, que un técnico no le de hasta la última gota de sudor a los números. Necesitaba urgente una victoria y tiró el partido, tiró todo, tiró la toalla”, comentó Yáñez en la 92.1 FM.

Un 1-1 que lo aleja prácticamente por completo de pelear el título de la Liga de Primera. Universidad de Chile quedó a 17 puntos de Coquimbo Unido, aún con un partido pendiente ante Everton que debe ser programado.

