Revientan a Gustavo Álvarez por volver a “regalar” el título con la U: “Falta de valentía y…”

Tal como en 2024, los azules están quedando sin opciones de ganar la Liga de Primera y apuntan al entrenador argentino.

Por Carlos Silva Rojas

Gustavo Álvarez puso suplentes en la U ante La Serena.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTGustavo Álvarez puso suplentes en la U ante La Serena.

Universidad de Chile al parecer una vez más se va a quedar con las ganas de obtener la Liga de Primera, porque este domingo hipotecó sus opciones tras empatar con La Serena.

La U apenas igualó 2-2 con el cuadro granate y mira muy de lejos a Coquimbo Unido, que está a largos 17 puntos del cuadro azul en la tabla de posiciones.

El apuntado tras la igualdad es el entrenador universitario, Gustavo Álvarez, quien decidió poner un equipo alternativo ante los papayeros, para darle descanso a los titulares que clasificaron a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Cristián Caamaño destruye a Gustavo Álvarez en la U

Uno de los grandes referentes en el mundo azul es el periodista Cristián Caamaño, quien en radio Agricultura criticó sin piedad a Gustavo Álvarez, por poner suplentes ante La Serena.

“Yo lo voy a decir con todas sus letras. Álvarez es un gran entrenador, hace jugar bien al equipo, pero como estratega este año falló medio a medio“, partió diciendo el comentarista.

“La U no estaba para regalar absolutamente nada, pensando que después de este partido el próximo encuentro oficial es en tres semanas. Además, venía de 7 días de descanso entre un partido y otro con Alianza Lima”, agregó.

Gustavo Álvarez se lamenta en La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Por último, Caamaño se lanzó con todo: “en septiembre la U jugó cuatro partidos… ¿No era capaz la U de jugar dos partidos en tres días? Sin siquiera tener viajes. Que falta de valentía y de coraje de Álvarez para enfrentar una recta final, yo siento que se está despidiendo“.

Universidad de Chile tendrá que concentrarse en su serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, porque se bajó de la lucha por el título de la Liga de Primera.

