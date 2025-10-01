Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Le cag… la carrera, lo hacían mier…”: Johnny Herrera barre con U de Chile por el caso Cristóbal Campos

El ídolo azul le cayó a medio mundo por la crisis que llevó a Cristóbal Campos a su depresión y jugar en Tercera División.

Por Nelson Martinez

Johnny Herrera y sus críticas en la U.
© Instagram.Johnny Herrera y sus críticas en la U.

Johnny Herrera vive y respira pasión azul y uno de los más cercanos en su ciclo por la U de Chile fue Cristóbal Campos. En la retina queda el día del accidente del meta, donde el Samurái rompió en llanto en pleno TNT Sports.

Fue así que a más de un año del hecho y con Campitos buscando volver a jugar, el ahora comunicador no se guardó nada a la hora de analizar la situación de ex portero de San Antonio Unido.

“Aprovechando. Que estamos, modo mundial sub 20, “REPRESENTANTES” algunos hacen equipos…”, tecleó Johnny Herrera, junto a un video del podcast de Fernando Solabarrieta donde disparó con todo.

Johnny Herrera sin filtro

El ídolo de U de Chile no dejó pasar la situación de Cristóbal Campos y dio abiertamente las razones de la caída en su carrera. Ahí, tanto los azules como los representantes salieron al baile.

“Hay hartos que lo han pasado mal, ni hablar por ejemplo de Cristóbal Campos, lo hacían mierda fuera, periodismo, representantes, los dirigentes, era el recambio natural“, partió diciendo.

Publicidad

Ante la pregunta de Fernando Solabarrieta sobre la tormentosa salida de Campitos de la U, Johnny Herrera criticó al club diciendo que “fue seleciconado nacional con Berizzo y a los seis meses jugaba en Tercera”.

“Se lo recag…, abusaron de él, los dirigentes de la U también, le cag… la carrera, no lo hizo él. Ahora está firme, tienen un objetivo claro, que es volver a jugar”, cerró el Samurái.

Publicidad
Lee también
Video: Paredes se burla sin piedad de Johnny Herrera por todos sus goles
Chile

Video: Paredes se burla sin piedad de Johnny Herrera por todos sus goles

"Como en la pobla": Johnny le baja el pelo a la goleada alba
Colo Colo

"Como en la pobla": Johnny le baja el pelo a la goleada alba

Johnny deja la grande por comentario contra los delanteros de la U
U de Chile

Johnny deja la grande por comentario contra los delanteros de la U

Video: El golazo de Bolados en el amistoso de Colo Colo ante Unión
Colo Colo

Video: El golazo de Bolados en el amistoso de Colo Colo ante Unión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo