Johnny Herrera vive y respira pasión azul y uno de los más cercanos en su ciclo por la U de Chile fue Cristóbal Campos. En la retina queda el día del accidente del meta, donde el Samurái rompió en llanto en pleno TNT Sports.

Fue así que a más de un año del hecho y con Campitos buscando volver a jugar, el ahora comunicador no se guardó nada a la hora de analizar la situación de ex portero de San Antonio Unido.

“Aprovechando. Que estamos, modo mundial sub 20, “REPRESENTANTES” algunos hacen equipos…”, tecleó Johnny Herrera, junto a un video del podcast de Fernando Solabarrieta donde disparó con todo.

Johnny Herrera sin filtro

El ídolo de U de Chile no dejó pasar la situación de Cristóbal Campos y dio abiertamente las razones de la caída en su carrera. Ahí, tanto los azules como los representantes salieron al baile.

“Hay hartos que lo han pasado mal, ni hablar por ejemplo de Cristóbal Campos, lo hacían mierda fuera, periodismo, representantes, los dirigentes, era el recambio natural“, partió diciendo.

Publicidad

Publicidad

Ante la pregunta de Fernando Solabarrieta sobre la tormentosa salida de Campitos de la U, Johnny Herrera criticó al club diciendo que “fue seleciconado nacional con Berizzo y a los seis meses jugaba en Tercera”.

“Se lo recag…, abusaron de él, los dirigentes de la U también, le cag… la carrera, no lo hizo él. Ahora está firme, tienen un objetivo claro, que es volver a jugar”, cerró el Samurái.

Publicidad