Universidad de Chile trabaja en las renovaciones de su plantel para la próxima temporada, de manera de adelantar los movimientos del próximo mercado de pases y no encontrar sorpreas.

Dentro de ello, desde TNT Sports, aseguraron que hay una lista de prioridades para trabajar en una nueva extensión de contrato donde están Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Fabián Hormazábal.

Algo que le hacen una advertencia a la U por el nombre que les será más difícil poder lograr un nuevo acuerdo, por varios factores que lo invitan a salir este verano.

“Aquí Díaz y Aránguiz obviamente también van a querer quedarse, si ya están terminando su carrera, son los líderes del equipo y son muy importantes para el club”, comentó Carlos Villanueva.

Fabián Hormazábal se ha transformado en figura principal en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Fabián Hormazábal trabaja en la renovación con la U

Fue el ex jugador y actual comentarista deportivo en televisión que apunta al nombre de Fabián Hormazábal, quien termina su vínculo con la U, pero que es complejo volver a renovarlo.

“Hormazábal puede ser, lo digo yo poniéndome en el caso de estar dentro de Universidad de Chile, yo haría todo lo posible para que se quede. Ha sido uno de sus mejores jugadores esta temporada, por la banda derecha también jugó con la selección chilena”, explicó.

“Él como jugador obviamente me imagino que pretende ir a jugar al extranjero. Ya tiene 29 años, entonces hoy es el momento. Está terminando contrato, también tendría la posibilidad de salir libre, que muchas veces se complican estas transferencias porque hay montos muy altos entre clubes y aquí al salir libre serían solamente negociar el contrato para el jugador”, advierte.

Por lo mismo, asegura que la U debe trabar rápido en los jugadores que quiere tener para la próxima temporada, donde necesita definir cuanto antes su columna vertebral.

“Traer a algunos jugadores, pero con la base que ya está para que no cueste tanto esa transición a una temporada nueva. Dejaría a los tres, pero si tengo que dar un orden por prioridad yo me la jugaría toda por Aránguiz, número uno, después Hormazábal y Marcelo Díaz, que sería el tercero de estos tres porque ha perdido un poco de espacio en el equipo titular”, finalizó.