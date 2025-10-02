Universidad de Chile ya planifica lo que será la temporada 2026. El Chuncho ya ha renovado jugadores y negocia la extensión de contrato de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Fabián Hormazábal.

Pero entre los varios nombres que terminan contrato a fin de año en el Chuncho, hay un caso sensible: Cristopher Toselli piensa no sólo no renovar vínculo, sino también colgar los guantes y retirarse del fútbol profesional.

En conversación con BolaVIP Chile, el ex mediocampista de la U, Hugo Droguett, le mandó un mensaje directo al arquero formado en la Católica y que fichó en los azules, el equipo del cual es hincha, a principios de 2023. El ex volante no quiere que se retire.

ver también Revelan los tres jugadores que U de Chile quiere renovar sí o sí entre varios que terminan contrato

El mensaje de Droguett a Toselli en U de Chile

“Estaba leyendo de eso, sorprende porque un arquero siempre tiene más carrera que un jugador de campo, sobre todo porque normalmente debutan después“, dijo el ex volante de 43 años.

Hugo Droguett le ruega a Toselli que siga y no se retire a fin de año en la U.

Droguett añadió que “creo que le queda por entregar. Cuando le ha tocado en la U ha respondido y ha estado a la altura, pero quizás qué estará pasando por su cabeza que se quiere retirar“.

Publicidad

Publicidad

“Capaz está cansado de batallar hace rato desde atrás, y ese cansancio mental lo puede tener mal, pero te vuelvo a decir, tiene aún para dar y en cualquier equipo que no sea la U, sería el arquero titular“, sentenció Droguett.

ver también Alarma en U. de Chile: Filtran que tres equipos extranjeros quieren sacar a Gustavo Álvarez

Toselli llegó a la U tras su paso por Central Córdova de Argentina. En su arribo fue resistido por los hinchas azules por estar identificado con la UC, pero su experiencia, actuaciones y liderazgo en el camarín, además de destaparse que viene de cuna azul, lo hicieron ganarse el respeto de los forofos del Chuncho y el camarín.