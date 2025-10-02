Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Excrack de U de Chile le ruega a Cristopher Toselli que siga y no se retire a fin de año

Toselli termina contrato a fin de año con la U y el retiro pasa por su cabeza. Un ex azul le pide que por favor siga porque se lo ganó y lo merece.

Por Diego Jeria

Le piden a Toselli que no se retire y siga en la U: "ha respondido".
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLe piden a Toselli que no se retire y siga en la U: "ha respondido".

Universidad de Chile ya planifica lo que será la temporada 2026. El Chuncho ya ha renovado jugadores y negocia la extensión de contrato de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Fabián Hormazábal.

Pero entre los varios nombres que terminan contrato a fin de año en el Chuncho, hay un caso sensible: Cristopher Toselli piensa no sólo no renovar vínculo, sino también colgar los guantes y retirarse del fútbol profesional.

En conversación con BolaVIP Chile, el ex mediocampista de la U, Hugo Droguett, le mandó un mensaje directo al arquero formado en la Católica y que fichó en los azules, el equipo del cual es hincha, a principios de 2023. El ex volante no quiere que se retire.

Revelan los tres jugadores que U de Chile quiere renovar sí o sí entre varios que terminan contrato

ver también

Revelan los tres jugadores que U de Chile quiere renovar sí o sí entre varios que terminan contrato

El mensaje de Droguett a Toselli en U de Chile

Estaba leyendo de eso, sorprende porque un arquero siempre tiene más carrera que un jugador de campo, sobre todo porque normalmente debutan después“, dijo el ex volante de 43 años.

Hugo Droguett le ruega a Toselli que siga y no se retire a fin de año en la U.

Hugo Droguett le ruega a Toselli que siga y no se retire a fin de año en la U.

Droguett añadió que “creo que le queda por entregar. Cuando le ha tocado en la U ha respondido y ha estado a la altura, pero quizás qué estará pasando por su cabeza que se quiere retirar“.

Publicidad

Capaz está cansado de batallar hace rato desde atrás, y ese cansancio mental lo puede tener mal, pero te vuelvo a decir, tiene aún para dar y en cualquier equipo que no sea la U, sería el arquero titular“, sentenció Droguett.

Alarma en U. de Chile: Filtran que tres equipos extranjeros quieren sacar a Gustavo Álvarez

ver también

Alarma en U. de Chile: Filtran que tres equipos extranjeros quieren sacar a Gustavo Álvarez

Toselli llegó a la U tras su paso por Central Córdova de Argentina. En su arribo fue resistido por los hinchas azules por estar identificado con la UC, pero su experiencia, actuaciones y liderazgo en el camarín, además de destaparse que viene de cuna azul, lo hicieron ganarse el respeto de los forofos del Chuncho y el camarín.

Lee también
Leyenda de la U sin piedad contra Álvarez: "Debió ser..."
U de Chile

Leyenda de la U sin piedad contra Álvarez: "Debió ser..."

Falló penal clave en la U vs Colo Colo, jugó en Corea y entrena niños
Chile

Falló penal clave en la U vs Colo Colo, jugó en Corea y entrena niños

Mientras Osorio otra vez fracasa, Cepeda se llena de elogios en la U
Selección Chilena

Mientras Osorio otra vez fracasa, Cepeda se llena de elogios en la U

Ojo, Chile: así van los grupos del Mundial Sub 20 a una fecha del final
Internacional

Ojo, Chile: así van los grupos del Mundial Sub 20 a una fecha del final

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo