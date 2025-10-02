Este jueves el directorio de Azul Azul se reunió para analizar varios temas en Universidad de Chile. La escuadra laica tiene por delante una buena chance de llegar a la final de la Copa Sudamericana y en la Liga de Primera debe sumar puntos para asegurar la clasificación a un torneo internacional.

Sin embargo, también se dio la oportunidad de adelantar lo que será la próxima temporada 2026, la que en una de esas se dará sin la presencia de Gustavo Álvarez como entrenador.

Esto lo decimos porque si bien el trasandino tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año, lo cierto desde el entorno del DT ya manejan algunas ofertas del extranjero. Y ojo, que hablamos de mercados más que tentadores para el todavía entrenador azul.

ver también U de Chile quiere el regreso de Felipe Mora como el primer refuerzo para 2026

Tres equipos buscan a Álvarez

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el nombre de Gustavo Álvarez está en la carpeta de equipos del Brasil y México. Además, en el pasado trascendió la opción de que se haga cargo de la selección de Perú.

Gustavo Álvarez ha ganado una Copa Chile y una Supercopa en su paso por Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En caso de concretarse alguna oferta, todo dependerá del interés del argentino de quedarse en la U o apostar por un nuevo desafío para su carrera. Cabe recordar que Álvarez ya va para su tercera temporada en nuestro balompié si le sumamos su exitoso paso por Huachipato.

Publicidad

Publicidad

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Al mando de la U el DT de 52 años ha dirigido un total de 83 partidos, donde ha logrado 48 triunfos, 18 empates y sufrido 17 derrotas, registrando un 65.06% de rendimiento. Con los azules ha ganado la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

ver también U de Chile pone los ojos en el 2026 y buscará fichar a figura de uno de sus grandes rivales

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo partido del bulla será ante Palestino el lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 24 del certamen local.