Gustavo Álvarez dejó en el aire una posible salida de Universidad de Chile al final de la temporada con los azules, pese a tener contrato hasta el próximo año con el cuadro bullanguero.

Tras el empate 1-1 ante Deportes La Serena, que le significó dar un paso al costado en la pelea por el título de la Liga de Primera 2025, el técnico argentino habló por primera vez de un final de su ciclo.

Algo que llama la atención cuando justo han comenzado a aparecer rumores de ofertas tentativas para Álvarez, siendo una de las más llamativas la de la selección de Perú.

Una situación que hizo que un campeón con la U golpee la mesa y levante un dedo, de manera de advertir que no se puede abrir la puerta de esa manera al entrenador: Gonzalo Jara.

Gustavo Álvarez levantó la Supercopa con la U esta temporada. Foto: Andrés Pina/Photosport

Gonzalo Jara asegura que Álvarez debe llegar a la selección chilena

Fue en TNT Sports donde Gonzalo Jara explicó su negativa a dejar partir a Gustavo Álvarez desde Universidad de Chile a la selección de Perú, todo porque tiene otra idea para el argentino.

“Si se va a Perú me mato. Si Chile lo deja ir… Yo creo que es el candidato para dirigir a la selección chilena, o sea, dejarlo ir a Perú sería una tontera”, explicó el ex defensor.

Quien fuera parte de la generación dorada de la Roja, asegura que las palabras de Gustavo Álvarez fueron un llamado de emergencia a la dirigencia azul, pero que se debe ver una solución para que no se vaya tan fácil.

“Yo lo sentí más como que se termina un ciclo, o sea, como que deja la puerta abierta para poder irse. Y el tema de la molestia, yo la única vez que lo he visto molesto declarando, no enojado ni nada, pero dejando algo fue cuando no pudo llegar Eduardo Vargas, creo que es el único impasse dentro de la relación interna. Esa fue por primera vez y única yo creo es cuando sentimos y vimos que Álvarez pedía un jugador”, finalizó.

