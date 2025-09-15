Una de las grandes tareas que tiene el fútbol nacional es encontrar al nuevo técnico de la selección chilena, luego del fracaso al mando de Ricardo Gareca y el interinato que lleva adelante Nicolás Córdova.

Si bien poco a poco comienzan a aparecer nombres, uno que está tomando fuerza es el actual entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien tiene una buena barra.

Uno de los jugadores que fue parte de la “Generación Dorada” en la Roja fue Gonzalo Jara, quien fue consultado sobre esta posibilidad, donde levantó el dedo para aprobarlo.

“Para mi, dentro de la búsqueda, calza perfecto. Es un conocedor del fútbol chileno, han pasado y tiene jugadores que son el presente en la selección de la selección chilena”, comentó

Pásenle la locomotora a Gustavo Álvarez en la selección chilena. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué dicen de Gustavo Álvarez y la selección chilena?

Dentro del análisis por Gustavo Álvarez, Gonzalo Jara asegura que es un tremendo candidato para la selección chilena, pero entiende que la U tiene una prioridad que tendrán que defender sus dirigentes.

“Pero como dirigente de la U lo mantendría, está peleando en la Copa Sudamericana, pero que siga…”, explicó el ex defensor de la Roja y bicampeón de América.

En ese sentido, detallo que es importante mantener los tiempos en el fútbol, donde la U con Álvarez ha ido avanzando en un camino que no es fácil de cortar porque no se ha llegado a lo más alto.

“Soy partidario de los proceso y la U va en crecimiento desde el juego, desde la conformación del plantel mas allá del partido, mas allá de aciertos la U hizo el partido que sabe”, cerró.

