Las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se jugarán el 23 y 30 de otubre, comenzando la serie en Santiago en un partido que será sin público.

Por lo mismo es que los azules están muy pendientes a todo lo que ocurre con el elenco trasandino, que marcha en la cuarta posición del Grupo B del torneo local.

Entre los jugadores más destacados está Nahuel Losada, el arquero, que está cumpliendo una temporada brillante. Así quedó reflejado en el duelo ante Instituto, en Córdoba, en el que salvó su arco para el 0-0 final.

El medio partidario Fortaleza Granate destacó su partido. “Hay arquero”, manifestaron para agregar que “sumó otra actuación descomunal” y que “tapó todo”.

Nahuel Losada es figura de Lanús

“Es siempre figura en Lanús”, adelantan, lo cual en cierto aspecto puede demostrar que hay algún tipo de deficiencia defensiva en el trabajo del equipo de Mauricio Pellegrino.

Las palabras de Losasa

Nahuel Losada contó que “trabajé mucho para vivir este momento. Cuesta llegar. Pero no logré nada todavía. Quiero más”.

“Tuve dos atajadas seguidas (a Lodico), en pocos segundos de diferencia. Me quedo con esas, y fundamentalmente con el esfuerzo del equipo. Me tocó actuar en momentos claves y lo pude hacer, pero el equipo no bajó los brazos y defendió al 100% siempre”, sostuvo.

A sus 32 años pasa por el mejor momento de su carrera, en la que solamente registra un salto al exterior para jugar en el Deportivo Pasto de Colombia, en el 2018.

De hecho este semestre solamente ha recibido más de un gol ante Vélez, el 30 de agosto, cuando el Fortín venció 3-0. En los otros 15 encuentros, tanto de Sudamericana como de torneo local, ha mantenido el arco en cero o sólo le han hecho un gol.