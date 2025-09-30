El plantel de Universidad de Chile disfruta de una semana libre que les fue otorgada por el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez, de manera que puedan recargar energías para los importantes objetivos que se vienen a fines de octubre.

El lunes 6 del próximo mes será el día que se vuelvan a reunir en el Centro Deportivo Azul, donde se espera que varios puedan cambiar el chip, donde algunos se fueron fuertemente criticados.

Todo, después del pobre empate ante Deportes La Serena, que significó que la U perdiera la poca esperanza que les quedaba de disputar el título contra Coquimbo Unido.

Uno de ellos fue Rodrigo Contreras, quien fue titular en el encuentro en el estadio La Portada, donde los azules pusieron una alineación llena de suplentes, y donde el argentino no pudo demostrar nivel.

Rodrigo Contreras terminó criticado tras el duelo contra La Serena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Rodrigo Contreras en U de Chile?

Por lo mismo, desde Argentina, donde pasa los días acompañado de su familia en una semana de descanso en Universidad de Chile, Rodrigo Contreras mandó un mensaje.

El delantero argentino no vive un buen presente con la camiseta bullanguera, en fechas claves donde se debe ver si la U tomará la opción de compra de su pase desde Deportes Antofagasta.

Una situación que, por el momento, está lejos de concretarse si no sube su puntería y su efectividad, por lo que se espera que vuelva con hambre de comerse el mundo en las últimas fechas.

Un punto clave puede ser en la semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, donde el argentino se jugará las últimas cartas para seguir en la U, aunque por ahora prefiere mandar un mensaje: “Todo pasa”.

