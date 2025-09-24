U. de Chile se enfoca en su partido más importante del año, porque este jueves 25 de septiembre enfrenta a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final y se juega el sueño de la Copa Sudamericana.

Tras el empate sin goles en la ida, los azules están obligados a convertir en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo, la sede elegida ante la baja del Estadio Nacional. Y, para eso, sus delanteros deberán dejar atrás la vergonzosa estadística que registran en esta temporada.

La U ha anotado 16 goles en 10 partidos de Libertadores y Sudamericana, y solo dos de esos han sido obra de sus delanteros. De los cuatro atacantes azules, solo han marcado Lucas Di Yorio (contra Botafogo en Libertadores) y Nicolás Guerra (contra Guaraní en Sudamericana).

Por su lado, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras no han aparecido. El resto de los goles del Romántico Viajero han sido de Charles Aránguiz (4), Lucas Assadi (4), Matías Zaldivia (2), Matías Sepúlveda (1), Israel Poblete (1), Fabián Hormazábal (1) y Javier Altamirano (1).

Nicolás Guerra aportó uno de los 16 goles de U. de Chile en torneos internacionales | Photosport

La vergonzosa estadística de los delanteros de U. de Chile

La sequía goleadora de los delanteros de U. de Chile genera preocupación en la previa del partido contra Alianza Lima, que definirá al clasificado a semifinales de la Copa Sudamericana. Eso sí, Gustavo Álvarez ya eligió al delantero que tiene que darle goles este jueves 25.

Ante Alianza Lima, U. de Chile formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.