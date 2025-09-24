El ninguneo de ESPN Argentina que molestó a los hinchas de U. de Chile

Los hinchas de U. de Chile siguieron con mucha atención el duelo entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esto porque el ganador, que terminó siendo el cuadro granate de Argentina, es el rival que los espera en las semifinales del torneo.

Los azules disputan la revancha de cuartos contra Alianza Lima este jueves 25 de septiembre. El vencedor de la llave, que se cerrará a las 21:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, se enfrentará a Lanús.

Y mientras los fanáticos azules seguían la transmisión oficial, una situación les llamó mucho la atención. El equipo de ESPN Argentina que transmitía el partido entre Fluminense y Lanús tuvo un inesperado gesto con Alianza Lima, pero nada tuvo que decir sobre la U.

En medio del duelo de este martes, el comentarista Gonzalo López apuntó: “Nos siguen mucho en Perú. Aquí puede estar el rival de Alianza, si es que puede resolver la situación. Está empatando 0-0 con la U“.

En el partido Fluminense-Lanús, de donde salió el próximo rival de la U o Alianza, hubo un momento que molestó mucho a los hinchas azules | Photosport

ver también No hay caso: nuevos incidentes en duelo entre Fluminense y Lanús en Copa Sudamericana

ESPN Argentina y el guiño a Alianza Lima en Copa Sudamericana

Pero no se quedó ahí, porque López además destacó las condiciones que podrían favorecer a los peruanos sobre la U. “El equipo de Álvarez juega en Coquimbo, no en Santiago, le cambiaron la zona, sin gente, a puertas cerradas. Así que un saludo para la gente de todo Perú”.

Sebastián Vignolo, quien relataba el partido, hasta aprovechó de mandarle saludos al técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito. “Abrazo, Pipo”, dijo.