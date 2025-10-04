La selección chilena sub 20 se metió en los octavos de final del Mundial de Chile 2025 pese a la amarga derrota contra Egipto. La Roja se quedó con el segundo lugar de la tabla en el Grupo A por milagro del Fair-Play, gracias al desempate de tarjetas.

En la siguiente ronda, Chile enfrentará a México, pero la clasificación no tiene contenta a los hinchas ni al medio. Es que La Roja de Nicolás Córdova muestra poco y nada de fútbol en medio de polémicas excusas del entrenador.

En conversación con RedGol, el ex mediocampista de la selección nacional, Hugo Droguett, manifestó su decepción por el nivel mostrado en general por Chile, Córdova y los jugadores.

Droguett pone paciencia y rescata a Arce, pero lamenta el pobre nivel de Chile sub 20

“Está complicado el tema… se sabía que no iba a ser fácil, pero es lo que tenemos hoy. Hay un par de nombres interesantes en esta selección sub 20, pero a nivel de juego estamos muy por debajo de lo esperado“, dijo Droguett.

Hugo Droguett rescata poquito de la selección chilena sub 20: Agustín Arce.

Eso sí, el ex Universidad de Chile y la Católica rescata algunas luces de Agustín Arce, el volante de los registros de la U que se encuentra a préstamo en Deportes Limache.

“Más que gustarme algún jugador, rescato por ahí un par jugadas del 10, Agustín Arce, que tiene buena pegada. Lo intenta. Hay jugadores interesantes, pero como colectivo nada“, expuso.

Droguett sentencia que “no creo que éste sea el techo, estos jugadores necesitan tiempo, pero esperar que no se pierdan. Hay chicos interesantes, aunque estamos en una situación complicada a todo nivel de selección“.