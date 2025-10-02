Es tendencia:
Figura de la selección chilena sub 20: La Roja confía en clasificar a octavos y más allá en el Mundial

El mediocampista de La Roja sub 20, Agustín Arce, aseguró que el plantel de Chile no tiene dudas en que clasificará a octavos de final del Mundial.

Por Diego Jeria

Figura de la sub 20 promete clasificación ante Egipto.

La selección chilena sub 20 cuenta las horas para el trascendental duelo de este viernes contra Egipto, por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial de Chile 2025. La Roja de Nicolás Córdova buscará el paso a los octavos de final y evitar lo que sería un fracaso.

La Roja viene de caer por 0-2 ante Japón, pero el agónico triunfo en el debut frente a Nueva Zelanda tienen a Chile con el destino en sus propias manos.

A través de los canales oficiales de la selección chilena, el mediocampista de la selección chilena sub 20, Agustín Arce, compartió el buen ánimo del plantel de cara al partido.

Arce y la sub 20: responsabilidad asumida para ganar el partido

La responsabilidad que asumimos todos es la adecuada. Creo que el partido de mañana es sumamente importante para todos y lo vamos a afrontar de la mejor manera para lograr clasificar, e ilusionarnos con la copa, que es lo importante“, dijo el seleccionado nacional juvenil.

Sobre la misma, Arce sentenció que “la presión es parte del fútbol. Estamos súper tranquilos y preparados para lo que sea, mental y físicamente. Vamos a darlo todo para ganar el partido“.

Agustín Arce es oriundo de Lampa y el próximo 24 de enero de 2016 cumplirá 21 años. Formado en Universidad de Chile debutó profesionalmente a mediados de 2022 contra Cobresal por Copa Chile. Hoy se encuentra a préstamo en Deportes Limache.

Arce fue titular los 90 minutos contra Nueva Zelanda en el Mundial, mientras contra Japón fue de inicio reemplazado en los 79′. Ante los oceánicos registró una asistencia en el triunfo por 2-1.

