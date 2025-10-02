Frente a Egipto, la selección chilena se juega el todo o nada en el Mundial Sub 20. Con Nicolás Córdova cuestionado, uno que salió a dar su receta fue Claudio Palma, quien desde la caseta ha seguido de cerca la acción nacional en el torneo.

En diálogo con RedGol, el querido relator se sinceró sobre el momento que vive la Roja Sub 20 y con total propiedad apuntó a los culpables. Ahí, el “Negro” le tiró la oreja al entrenador del equipo.

“Los jugadores son los menos responsables. No hemos visto a Chile de alto vuelo, pero no tiene un pepero nuestro fútbol. No tiene intensidad en la competencia local, hay pocos minutos, poca regularidad en sus primeros equipos”, partió diciendo.

Claudio Palma le avisa a Córdova por esta figura

Claudio Palma desclasificó con RedGol cómo la selección chilena Sub 20 le puede cambiar la cara al mal momento y seguir con vida en el Mundial. Ahí, se las cantó clarita al DT del equipo.

Chile se llena de duda en el Mundial /Photosport

“Los técnicos regularmente manejan distintos sistemas, pero no me gustan los jugadores fuera de posición. Esto lo digo en la transmisión, teniendo a Marchant que es de los pocos que tiene rodaje, que es rápido, aprovéchalo más. El cabro de San Felipe desborda, no así Chatiliez”, partió diciendo.

Publicidad

Publicidad

Tras poner énfasis en Francisco Marchant, Palma siguió ejemplificando con otros nombres para mejorarle la cara a Chile, donde “Ian Garguez como líder lo pone de central por lo mismo, pero es lateral. Se ha visto con problemas el fondo”.

Marchant en el último duelo /Photosport

“La selección por ahora no cumple las expectativas del trabajo de los últimos dos años, donde se vieron muchos jugadores. La guinda de la torta sería no clasificar, ya redundaría en que los últimos tres años han sido nefastos para el fútbol chileno”, cerró.

Publicidad