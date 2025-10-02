La Selección Chilena dirigida por Nicolás Córdova enfrentará un duelo decisivo frente a Egipto, en el que la Rojita está obligada a conseguir una victoria para asegurar su permanencia en el Mundial Sub-20 y clasificar a la siguiente etapa.

Actualmente, la Roja suma 3 puntos tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda y caer 0-2 ante Japón. Egipto, en cambio, no ha conseguido unidades, pero aún mantiene opciones de clasificar si logra derrotar a Chile, en un duelo que se siente como una final por el nivel de definición.

¿A qué hora juega Chile vs. Egipto?

El encuentro decisivo por el Grupo A se jugará este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

La transmisión estará a cargo de Chilevisión en TV abierta y también a través de sus plataformas online Chilevisión.cl y app MICHV. Mientras que en cable y streaming, el duelo estará disponible por DSports y DGO.

¿Qué necesita Chile para clasificar?

El equipo recibió malas noticias antes del encuentro definitorio con Egipto, ya que tanto Matías Pérez como Emiliano Ramos presentaron un desgarro de bíceps femoral en el último encuentro de la Roja, por lo que quedarán fuera de la competencia.

Matáis Pérez se pierde lo que queda de Mundial/Photosport

El cuerpo médico reveló que el plazo de recuperación de ambas lesiones “supera los tiempos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025”.

La Roja se juega la clasificación contra Egipto en donde todavía depende de sí misma para avanzar. Si le gana a Egipto, asegura su cupo en octavos como mejor tercero. Si además Japón vence a Nueva Zelanda, Chile avanza como segundo del grupo.

Si gana Nueva Zelanda a Japón y Chile derrota a Egipto, habrá un triple empate y la clasificación se definirá por diferencia de goles.

Si Chile pierde y Japón gana también se producirá un triple empate, resulto igualmente por diferencia de goles.