La selección chilena sub 20 se ha llenado de cuestionamientos luego de la derrota frente a Japón. En este negativo contexto, Juan Cristóbal Guarello valoró el aporte de tres jugadores nacionales.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron su segunda presentación en la Copa del Mundo Sub 20 luego de comenzar ganando ante Nueva Zelanda. Sin embargo, ante los asiáticos no corrieron la misma suerte y cayeron por 2-0 en el Estadio Nacional.

Los tres que se salvan para Juan Cristóbal Guarello

La crítica no tuvo mucha piedad con la selección juvenil de Chile y cuestionó el trabajo que se está realizando de parte de Córdova. Los rendimientos individuales tampoco fueron positivos. Juan Cristóbal Guarello en su programa “La hora de King Kong” entregó sus notas para los jugadores.

“Muy bien Mella. Un 6; Faúndez, no subió nunca. 4; Pérez un desastre, 2.5; Garguez, malito. Un 4; Romero, la sufriste, te doy el 4. Sandoval, 3.5; Millán,premio al esfuerzo, 5; Arce, otro esforzado, un 4.8. Chatillez, mal, 3.5; Rosell, mal, te perdiste tres goles, un 3; Ramos se lesionó, así que nole vamos a poner nota”, indicó el periodista.

ver también Guarello destapa un escándalo de proporciones en el Mundial Sub-20: “Aquí hay alguien que está choreando plata”

Pese a que en general las evaluaciones, Guarello rescató a tres jugadores que han mostrado una buena imagen en la Copa del Mundo Sub 20 que se juega en Chile. Claro que de igual manera destacó que esta selección no cuenta con una figura sobresaliente.

“¿Cuál es el jugador que hoy tiene pasta en esta selección? A mí me gusta (Lautaro) Millán, (Agustín) Arce, (Sebastián) Mella es buen arquero… ¿Pero cuáles son los diferentes? No hay”, aseguró Guarello.

Publicidad

Publicidad

“Entonces, no hay mucha materia prima. Chile iba a realizar un Mundial y tu activo te lo escondían. La Sub 20 jugaba a puertas cerradas, la escondieron todo lo que podían, ni los periodistas podían entrar“, cerró el también periodista de Canal 13.