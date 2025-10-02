La Selección Chilena Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, se enfrentará en un duelo de alto impacto contra Egipto, en el que la Roja está obligada a sumar a una victoria para asegurar su paso a octavos de final.

La Roja llega con 3 puntos, tras sumar una victoria contra Nueva Zelanda y una derrota contra Japón. Mientras que Egipto llega sin puntos, pero sigue con chances de seguir soñando, por lo que también irán con todo por la victoria.

¿Dónde ver el partido de Chile vs. Egipto?

El encuentro por el Grupo A se disputará este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional y la transmisión estará disponible a través de CHV en su señal abierta y a través de su canal online y de streaming Chilevisión.cl y MiCHV, y de DSports y DGO.

Revisa la numeración de CHV según tu cable operador

Chilevisión

Abierta

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Publicidad

Publicidad

ver también La pesadilla de Nicolás Córdova: podría sumar tercera baja ante Egipto en el Mundial Sub 20

Así llega la Roja al duelo contra Egipto

Un duro golpe recibió la selección chilena antes del partido: Matías Pérez y Emilio Ramos quedaron descartados por un desgarro en el bíceps femoral, por lo que no serán parte del duelo contra Egipto. El cuerpo médico reveló que los plazos de recuperación exceden la duración del Mundial Sub 20.

Aun así, Chile depende de sí mismo. Si derrota al equipo del Nilo, asegura su pase a la siguiente fase del torneo. Si es que Japón vence a Nueva Zelanda, la Rojita avanzará como segunda del grupo.

En caso de que Nueva Zelanda superé a Japón y Chile también gane, se producirá un triple empate y se resolverán los lugares por diferencias de goles. En este campeonato clasifican los dos primeros lugares, mientras los cuatro mejores terceros también se inscriben en los octavos de final.

Publicidad