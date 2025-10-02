Fue el 9 de septiembre, tras el último juego de la Selección Chilena Adulta en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que el entrenador Nicolás Córdova, pidió que el medio lo evalúe no por lo que hizo con este equipo, sino por su trabajo con las selecciones juveniles.

“A mí me tienen que juzgar por lo que está pasando en las juveniles“, expresó el ex mediocampista en conferencia de prensa. A la luz de lo que ocurre actualmente en la Copa del Mundo que se juega en nuestro país, al menos no tendrá un mote difícil de sacar.

Pues pase lo que pase con el duelo ante Egipto, Nico Córdova no tendrá a su haber el hecho de sufrir la peor campaña de una Selección Chilena en un Mundial Sub 20. Es más superó por poco (y nada) a quien carga este triste “título”.

La peor campaña de la Selección Chilena en un Mundial Sub 20

La actual es la séptima participación de nuestro país en una Copa del Mundo Juvenil, desde su debut en 1987 hasta el actual 2025. En este trayecto, La Roja quedó eliminado en primera ronda en dos ocasiones: Qatar 1995 y Argentina 2001.

En ambas ocasiones hubo dos escándalos que marcaron estas campañas de la Selección Chilena: el escándalo con las apuestas en Medio Oriente, y las famosas “luces rojas” rumbo al primer Mundial Sub 20 de este siglo. ¿Y en cuanto a números?

En Argentina 2001, con Héctor Pinto de entrenador, se logró tres puntos, tal y como tiene hoy Nico Córdova. El tema es que en Qatar 1995, donde el técnico nacional era Leonardo Véliz, sólo se sumó dos unidades, por empates con Japón y Burundí. La peor campaña en la historia en este tipo de torneos.

¿Cuándo juega La Roja?

En su última chance para meterse en los octavos de final del Mundial Sub 20, la Selección Chilena recibirá a Egipto, en el cierre del Grupo A, en el Estadio Nacional este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas.