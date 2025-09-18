El próximo sábado 27 de septiembre comenzará en nuestro país el Mundial Sub 20, que se desarrollará en cuatro ciudades y tendrá a la Selección Chilena como protagonista en el ámbito deportivo, algo que en el pasado no pareció ser tal.

Será la séptima participación que tenga el Equipo de Todos en la máxima cita del fútbol juvenil y la segunda vez que lo hace como país organizador, regresando a este evento después de 13 años. En el camino, hubo muchas historia hasta hoy increíbles.

La más llamativa y polémica de todas nos remonta hacia tres décadas, exactamente a la primera vez que Chile consiguió clasificar en cancha para un Mundial Sub 20, en este caso, para Qatar 1995, con un protagonista reconocible: Frank Lobos.

A tres décadas del escándalo que protagonizó Chile en Mundial Sub 20

Luego de conseguir el pase a la cita planetaria en el Sudamericano de la categoría en Bolivia, junto con Brasil y Argentina, que a la postre ganaría el torneo, La Roja tenía a Leonardo Véliz como entrenador y la base en el equipo que fue tercero en el Mundial Sub 17 de Japón 1993.

Jugadores como Sebastián Rozental, Manuel Neira, Dante Poli y el mencionado Lobos llegaron a Qatar con la ilusión de repetir a nivel Sub 20 lo que se hizo dos años atrás, pero Chile fue un fantasma en ese torneo, más encima todo terminó en escándalo.

Una derrota con España (por 3-6), más dos empates ante Japón (por 2-2) y Burundi (1-1) acabaron con el sueño de La Roja. Sin embargo, en ese duelo ante los africanos estalló el caso. Futbolistas nacionales aparecían involucrados en una red de apuestas ilegales originaria de Malasia.

La gran “mancha” de La Roja en Qatar

Según la investigación del caso, jugadores como Lobos y Francisco Fernández, ambos surgidos en Colo Colo, recibieron la llamada de Washington Arriola, el nexo con esta “mafia” que presuntamente les pagó US$5 mil dólares para que ganaran a nipones y burundíes.

A su vuelta a Chile tras la eliminación del Mundial Sub 20, los dos futbolistas recibieron un fuerte castigo de 10 encuentros sin jugar, aunque hubo varios más que zafaron de recibir castigo y estuvieron presentes en ese escándalo que cumple tres décadas.

