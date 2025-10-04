La selección chilena sub 20 sigue en carrera por el Mundial Sub 20 de Chile 2025, pero a qué costo… La Roja perdió 1-2 ante Egipto por la tercera y última fecha del Grupo A, metiéndose en octavos de final de forma angustiosa en desempate por tarjetas amarillas.

En conversación con RedGol, Jorge Garcés consideró injustas las críticas a su colega Nicolás Córdova, más allá de que el DT si tiene responsabilidad en lo poco que ha mostrado el equipo anfitrión de la Copa del Mundo Juvenil.

“Sigo pensando que no hay que culpar a Córdova porque es lo que hay. Él ha realizado un trabajo de mucho tiempo, sí hay responsabilidad, pero no tenemos más“, dijo el Peineta.

Agregó que “es un equipo demasiado limitado y se está reflejando lo que fue el Sudamericano. Si el Mundial no se hacía acá no clasificábamos, entonces no es nada nuevo esto“.

La calculadora… estamos a años luces

“De fútbol nada, opté ya por bajarle el volumen a los partidos, porque cuando escuchas a comentaristas y relatores son hinchas que no ven más allá. Pero hay que ser objetivos y darnos cuenta que no tenemos más“, complementó el ex DT de La Roja adulta.

Peineta Garcés defiende a Nico Córdova, pero no le perdona una excusa al DT de La Roja Sub 20.

El Peineta sostiene que “estamos a años luces nuevamente. Volvemos a tener a ese jugador titular que hemos tenido por décadas: la calculadora. Objetivamente tendríamos que tener un punto, porque el partido que se le gana a Nueva Zelanda, algunos vieron otro partido, pero Nueva Zelanda nos regaló dos goles, no fueron mérito nuestro“.

Por último, le lanza una crítica puntual a Córdova: “hay responsabilidad del técnico, sin dudas. Y hay una declaración del Nico que me causó extrañeza, porque no puede decir que fuimos superiores porque tuvimos el sesenta y tanto porciento de la pelota“, expuso.

Jorge Garcés sentenció que “he visto mil partidos en los que el equipo que gana no es el que tiene más la pelota, es el que la administra mejor“.

