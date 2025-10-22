Universidad Católica ha tenido un notable repunte a nivel deportivo en estos últimos meses. Los cruzados acumulan seis victorias al hilo y están metidos de lleno en la lucha por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026.

Este renacer de la UC se puede ver perfectamente reflejado en un solo jugador: Jhojan Valencia. El colombiano se ha convertido en un pilar en el mediocampo del equipo, por lo que varios se están comenzando a preocupar en su renovación pensando en el 2026.

Pese a que el vínculo del volante es hasta diciembre, ya cumplió con los objetivos deportivos para que este se extienda automáticamente. Sin embargo, fue el propio Valencia quien se encargó de decir que todavía no hay nada oficial.

Valencia deja en veremos su renovación en Católica

El colombiano declaró en conferencia de prensa que “con mi representante se han estado hablando algunos puntos con la gerencia deportiva del equipo. Aún no se ha concretado nada, pero yo veo que es una posibilidad viable para mí”.

Jhojan Valencia se ha transformado en todo un pilar en el mediocampo de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

“Me he sentido bien en la Católica, por lo que conlleva todo el equipo, compañeros y la hinchada. Me sentiría muy bien si me quedo, pero hasta el momento no hemos oficializado nada”, agregó.

Para cerrar, el mediocampista advirtió que “faltan algunos puntos. Hay que esperar y cuando ya se oficialice todo, ya saldrá todo en oficial”.

Los números de Jhojan Valencia en la UC

En este 2025 el volante colombiano ha jugado un total de 30 partidos con la UC, siendo 23 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile y uno en la Copa Sudamericana. Registra cinco asistencias en 2085 minutos de acción.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados saldrán a jugar este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas en el Claro Arena ante Universidad de Chile. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

