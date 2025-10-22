Universidad Católica recibe a Universidad de Chile este domingo, en el Clásico Universitario válido por la fecha 25 de la Liga de Primera. La UC quiere seguir en racha de la mano de Daniel Garnero y de paso ganar “seis puntos” en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores.

En la vereda del frente y antes del clásico, la U debe afrontar la semifinal de ida de Copa Sudamericana contras Lanús. Y por ese detalle le consultaron a Jhojan Valencia, el mediocampista colombiano de La Franja.

“No queremos aprovechar eso, pero tampoco vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque ellos tienen su competencia internacional“, dijo Valencia.

El volante cruzado agregó que “ellos están en esas dos competencias, pero imagino que tienen una nómina larga de jugadores. No lo queremos aprovechar, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque ellos tengan una competencia internacional“.

La UC valora campaña internacional de la U, pero…

Incluso el volante de la UC tuvo un piropo para los azules, pero deja en claro que la Católica se mentaliza en superar al archirrival, sin importar que esté en semifinales de Sudamericana.

La UC valora la campaña de la U en la Sudamericana, pero la quieren bajar en la Liga de Primera.

“Valoramos que la U esté representando bien a Chile (en Copa Sudamericana), pero vamos por lo nuestro y haremos lo que nos toca este fin de semana“, expuso el colombiano.

Jhojan Valencia sentenció que “sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo. Hemos venido trabajando bien para conseguir la victoria“.

Universidad Católica y la U se enfrentan este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas en el estadio Claro Arena.

