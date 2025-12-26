Es tendencia:
Mercado de pases

Revelan quién sería el quinto refuerzo de U. Católica en el mercado de fichajes

U. Católica inició conversaciones con un viejo conocido, quien podría convertirse en el quinto refuerzo del mercado de fichajes cruzado.

Por Javiera García L.

U. Católica ya trabaja en un nuevo refuerzo
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTU. Católica ya trabaja en un nuevo refuerzo

U. Católica está cerca de concretar un nuevo movimiento en el mercado de fichajes. El equipo que volverá a la Copa Libertadores en 2026 suma cuatro nuevos jugadores y ya negocia su quinto fichaje.

Hasta ahora, los cruzados han anunciado a Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernando Cerezo y Matías Palavecino. Ahora, avanzan las conversaciones con un delantero que ya pasó por la precordillera.

Resulta que César Munder no renovó su contrato con Cobresal y busca volver a Santiago. Por eso, inició conversaciones con Audax Italiano, Palestino y la UC.

Según confirmó Punto Cruzado, esta semana se acercaron posturas entre el jugador y la UC. Desde la precordillera consultaron por las condiciones de Munder y, “entre esta y la próxima semana podría llegar la primera oferta”.

U. Católica avanza en su quinto refuerzo: César Munder | Photosport

César Munder está cerca de volver a U. Católica

César Munder, de 25 años, fue formado en U. Católica y dejó oficialmente el club en 2024, cuando fichó por Cobresal. Ahora, terminó su contrato con los mineros y decidió no renovar para regresar a la capital por motivos personales.

Este año, con el elenco nortino, disputó un total de 31 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile. En el torneo nacional, terminó séptimo en la tabla de posiciones y logró clasificar a Copa Sudamericana con los legionarios.

