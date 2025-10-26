Emocionante jornada en la fecha 25 de la Liga de Primera. Tras la victoria de U. Católica sobre U. de Chile en el Claro Arena, la acción de este domingo continuó en El Cobre, donde Cobresal venció a Unión Española para dar un golpe en la tabla de posiciones del fútbol chileno.

Era un duelo clave para ambos equipos. Los mineros buscaban un triunfo para fortalecerse en zona de clasificación a Copa Sudamericana y aumentar la ventaja sobre Colo Colo, su más cercano perseguidor. Para los hispanos, tres puntos los sacarían de la zona de descenso.

Unión tuvo una tremenda oportunidad para abrir la cuenta e ilusionarse, porque a los 42′ se cobró penal cuando Franco Ratotti cayó en el área tras una salida de Alejandro Santander. Después, el mismo portero contuvo el tiro de Pablo Aránguiz y mantuvo el marcador en 0-0.

Eso le terminó costando caro al equipo de Miguel Ramírez, porque Cobresal encontró el gol a 10 minutos del final. A los 80′, una gran jugada colectiva de los mineros terminó en el gol de Félix Triñanes, quien había ingresado en la segunda mitad. Ahí se definió el partido.

Cobresal vs U. Española: así quedó la tabla de posiciones

Con este resultado, Cobresal llega a 41 puntos y toma fuerza en la zona de clasificación internacional de la Liga de Primera, siendo el último clasificado -por ahora- a Copa Sudamericana. Esta es una pésima noticia para Colo Colo, que ahora debe acortar una distancia de siete unidades.

Por su lado, U. Española se mantuvo en zona de descenso. Los hispanos, penúltimos en la tabla de posiciones, se quedaron con 20 puntos. Ahora, les toca rogar que Deportes Limache (21) pierda contra el Cacique para mantener viva la ilusión de salvarse.