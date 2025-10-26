Colo Colo busca sobreponerse a la derrota ante Coquimbo Unido por 1-0 en la Fecha 24 del Campeonato Nacional, resultado que redujo considerablemente sus posibilidades de acceder a competencias internacionales.
El conjunto albo centra su atención en su próximo compromiso frente a Deportes Limache, encuentro programado para este lunes, que contará con un detalle especial: se jugará de local pero no en el Estadio Monumental.
Colo Colo vs. Limache: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE
Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
