¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a Colo Colo vs. Deportes Limache EN VIVO por Liga de Primera

El Cacique y el Tomate Mecánico se enfrentan este lunes en el Estadio Nacional por la Fecha 25 del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

Los Albos se enfrentan al conjunto tomatero por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
Los Albos se enfrentan al conjunto tomatero por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Colo Colo busca sobreponerse a la derrota ante Coquimbo Unido por 1-0 en la Fecha 24 del Campeonato Nacional, resultado que redujo considerablemente sus posibilidades de acceder a competencias internacionales.

El conjunto albo centra su atención en su próximo compromiso frente a Deportes Limache, encuentro programado para este lunes, que contará con un detalle especial: se jugará de local pero no en el Estadio Monumental.

Colo Colo vs. Limache: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La explicación de por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache

La explicación de por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

