Colo Colo intenta dejar atrás la dolorosa derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera, resultado que complicó aún más sus opciones de clasificar a torneos internacionales.
Ahora, El Cacique se prepara para un nuevo desafío frente a Deportes Limache, duelo que se jugará en casi una semana y que tendrá una particularidad: no se disputará en el Estadio Monumental.
¿Qué canal transmite hoy Colo Colo vs. Limache y dónde ver EN VIVO online?
Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Posible formación Colo Colo vs. Deportes Limache
La oncena titular del Cacique sería con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.