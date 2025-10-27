Es tendencia:
Colo Colo

¿Qué canal que transmite Colo Colo vs. Limache por la Liga de Primera 2025?

Los albos serán locales ante el cuadro tomatero para cerrar la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo se enfrenta a Deportes Limache por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
Colo Colo se enfrenta a Deportes Limache por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Colo Colo intenta dejar atrás la dolorosa derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera, resultado que complicó aún más sus opciones de clasificar a torneos internacionales.

Ahora, El Cacique se prepara para un nuevo desafío frente a Deportes Limache, duelo que se jugará en casi una semana y que tendrá una particularidad: no se disputará en el Estadio Monumental.

¿Qué canal transmite hoy Colo Colo vs. Limache y dónde ver EN VIVO online?

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Posible formación Colo Colo vs. Deportes Limache

La oncena titular del Cacique sería con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

Tabla de posiciones Liga de primera 2025

