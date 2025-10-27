Deportes Limache se ha transformado en la bestia negra de Colo Colo. El “Tómate Mecánico” logró una histórica remontada en el Estadio Nacional y en los descuentos igualó 2-2, y ahora sigue con la esperanza de zafar del descenso directo.

Con un inspirado Daniel Castro, el elenco dirigido por Víctor Rivero ahora quedó con 22 unidades y se aleja del fondo de la tabla. Incluso deja más complicado a Everton y que la próxima fecha debe medirse ante Unión Española.

ver también Aníbal Mosa le responde la polémica a Michael Clark en U de Chile: “Colo Colo no lo deja…”

“Fue un partido difícil. No se nos dieron las cosas en el primer tiempo y estábamos 2-0 abajo. Pero demostramos los huevos que tenemos. Ahora nos quedan cinco finales. Este punto es de todos”, recalcó “Popín” tras ser elegido como la figura del partido por TNT Sports.

La lección de Popín Castro a Colo Colo

Pero el delantero no se quedó ahí. El ariete que jugó en Tercera División y que se encargó del ascenso hasta la Liga de Primera de Deportes Limache le dio una importante lección al millonario plantel de Colo Colo y que arriesga quedar en el año de centenario sin copas internacionales.

ver también Tabla de posiciones: Colo Colo mira cada vez de más lejos las copas internacionales

“En el camarín nos miramos todos a la cara. Teníamos que salir a jugar de esta manera. Nos puteamos, pero este es el trabajo que tenemos que hacer. Lo que más tenemos son las ganas de salir adelante. El profe armó un equipo con sed de revancha. La mayoría somos de esfuerzo. Venimos de abajo, como yo que la vengo remando hace rato”, enfatizó el goleador que alcanza los 15 tantos en este 2025.

Castro fue genio y figura ante Colo Colo

Publicidad

Publicidad

Sobre el final Castro tuvo palabras para su círculo más cercano y que fueron claves en su vuelta larga en el fútbol. “El gol y el empate de hoy se lo dedicó a mi mamá, mi papá, mi familia… que han estado en las buenas y en las malas. Todo es gracias a ellos”, sentenció emocionado el delantero sensación del fútbol chileno.