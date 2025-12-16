Descartan el primer fichaje para Colo Colo versión 2026: “No se encuentra en…”

La temporada de humo está totalmente abierta, porque los equipos de la Liga de Primera buscan sus primeros fichajes, con Colo Colo entregando muchas informaciones en dicho apartado.

Los albos tienen que realizar muchos movimientos en el mercado, ya sea por salida o entrada de futbolistas, debido a que tiene que renovar su plantel tras la pésima campaña de 2025.

Por ahora, el cuadro popular ha hecho noticias más bien con rumores que con certezas, debido a que recién este viernes hay una reunión del directorio de Blanco y Negro, donde van a conversar sobre la plantilla para 2026.

ver también Golpe al mercado de fichajes: archirrival eterno va por uno de los cortados de Colo Colo para 2026

Descartan el arribo de Daniel Popín Castro a Colo Colo

Uno de los tantos nombres que ha sonado en Colo Colo en las últimas semanas es el de Daniel Popín Castro, de enorme temporada con la camiseta de Deportes Limache.

El puntero fue clave en la permanencia del cuadro tomatero en Primera, además, llevó al cuadro limachino a la final de la Copa Chile, la que perdió con Huachipato.

Publicidad

Publicidad

Pese a lo bien que anduvo Popín en 2025, en DaleAlbo descartan que sea una opción real para Colo Colo.

“Según pudo averiguar DaleAlbo, el futbolista de 31 años, no se encuentra en carpeta de posibles refuerzos para Colo Colo“, señaló el citado medio.

Daniel Castro tuvo una gran temporada con Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“La gerencia deportiva que es comandada por Daniel Morón se encuentra en búsqueda de dos centrales, un lateral derecho y un centro delantero. De esta manera, las posibilidades de que se concrete la llegada del nacido en Puchuncaví son muy remotas”, agregó.

Daniel Castro tiene contrato vigente con Deportes Limache, cuadro en el que marcó un total de 17 goles en la temporada.