La selección chilena le bajó el telón a unas tristes Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lamentablemente el equipo de todos otra vez terminó colista luego de igualar 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, repitiendo la historia de ese terrible proceso para Corea-Japón 2002.

De cara a lo que viene y considerando que la llama de la generación dorada se apagó hace ya mucho, es necesario comenzar a formar nuevos liderazgos que puedan sacarnos del fango en el que estamos.

En ese sentido uno de los que se la jugó con elegir con nombre y apellido a uno de los llamados a ser emblema fue Luka Tudor. Para el ex delantero, hay un jugador en particular que tiene todo para ser un referente en el equipo de todos.

Tudor elige a Cepeda como el gran nuevo líder de la Roja

En su calidad de comentarista en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, el ex jugador aseguró que “Lucas Cepeda para mí fue el mejor jugador de la cancha y para mí, viene siendo el mejor jugador de los últimos partidos. Me atrevería a decir que es una especie de emblema para lo que viene”.

Lucas Cepeda está siendo llamado a ser uno de los líderes de la nueva selección chilena. | Foto: Photosport.

“Es un jugador potente y aparte de ser potente, juega bien. Tiene una zurda maravillosa, con la que le pega muy bien a la pelota, fuerte, con clase y categoría”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Tudor declaró que “es un jugador que va para adelante, te encara para pasarte y va para adelante. Sus declaraciones me gustan en el sentido de que esta selección debe trabajar para lo que son los próximos objetivos”.

ver también Eligen a Lucas Cepeda como el mejor jugador de Chile: “Vale más de 15 millones de…”

Los números de Lucas Cepeda en la selección chilena

Cepeda ha jugado un total de nueve partidos con la camiseta de la Roja, siendo ocho por las Eliminatorias y uno por amistosos. El atacante de 22 años suma tres goles y dos asistencias en 600 minutos de acción.