Una de las sorpresas de la selección chilena ante Uruguay fue la inclusión de Emiliano Ramos, el joven puntero de Everton que se ganó la confianza de Nicolás Córdova.

El DT lo conoce bien de la Sub 20 y le dio la posibilidad de debutar, como titular, en las eliminatorias. Jugó un partido aceptable, sin desequilibrar mayormente, aunque dejó claro que tiene una tarea pendiente: su crecimiento muscular.

“Emiliano Ramos juega, sí, pero necesita un trabajo físico. Hay que meterle 4 kilos de masa muscular porque el tipo juega, tuvo a Nández mano a mano”, manifestó el periodista Coke Hevia en Radio Pauta sobre el zurdo.

Eso lo complementó Nicolás Peric en el espacio. “Ya debería tener otro físico. Por ejemplo Alexander Aravena está irreconocible porque creció”, manifestó el ex meta de la Roja.

Emiliano Ramos debutó por la Roja y le dejaron tarea

Ramos tiene la chance de pelear titularidad

En la Roja Lucas Cepeda es el jugador que más destaca de mitad de cancha hacia arriba. Pero cuesta encontrar otro futbolista que tenga la camiseta de titular asegurada en ofensiva.

De hecho Peric asegura que lo más lógico es mirar titulares de la mitad hacia atrás. “La defensa era titular: Hormazábal, Díaz, Maripán y Suazo. Más Echeverría y Loyola. De estos seis jugadores de campo más el arquero, hay siete titulares”, señaló.

Por eso piensa que Ramos puede tener una chance a futuro en la Roja. “Lo que discutimos después es la necesidad de gol. Es normal hacer trabajos defensivos, es más fácil, se le vio solidez haciendo eso, esperando a ver lo que te presentaba un equipo superior desde lo individual y lo colectivo como Uruguay”, agregó.

Ramos eso sí tiene dura competencia: en ofensiva Córdova confía en Gonzalo Tapia, que ingresó en los dos partidos. También Alexander Aravena puede ir por fuera y lo mismo Darío Osorio, que se lesionó antes de jugar con Brasil.

Habrá que ver cómo evolucionan otros jugadores del medio local como Francisco Marchant, Lucas Assadi, Benjamín Chandía y Clemente Montes, que tienen rodaje en Primera.