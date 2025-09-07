En un inesperado vuelco en este mercado de fichajes, Willian, el delantero brasileño se despide la Premier League y regresa al Brasileirao para reforzar Gremio, equipo en donde milita el jugador chileno Alexander Aravena.

El equipo brasileño pasa por complejo momento y se encuentra muy cerca de la zona de descenso, por lo que buscaron un gran fichaje que los ayude a levantar en la tabla y el experimentado delantero fue el elegido.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el clube escribió: “Con una exitosa carrera en Europa, el centrocampista ofensivo ha jugado en el Shakhtar Donetsk, el Chelsea y el Arsenal. Bicampeón de la Premier League, también cuenta con una Europa League y una Copa América en su haber. ¡Ahora ha firmado con el Inmortal hasta finales de 2026!”.

Willian llega a Gremio/Getty Images)

¿Willian competirá con Alexander Aravena?

El delantero de 37 años estuvo en el Fullham durante las últimas tres temporadas en donde jugó 67 partidos en todas las competiciones y marcó 10 goles en dos temporadas. También tuvo una breve etapa por el Olympiacos, Arsenal y Anzhi Majachkalá.

ver también Sin regalones: los números de los titulares de Chile ante Brasil en las eliminatorias

Por su parte, Alexander Aravena, el ex jugador de Universidad Católica, pasa por un gran presente en Gremio, a pesar de los malos resultados del club, donde SofaScore señala que el delantero anota un gol cada 153 minutos, teniendo el mejor promedio del equipo del Brasileirao.

