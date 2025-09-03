Débil ambiente eliminatorio en la previa del próximo partido de la Selección Chilena. A poco más de 24 horas del encuentro ante Brasil, no hay ceacheí, ni especulaciones desde la prensa, en vista de que La Roja ya se encuentra fuera del próximo Mundial.

Pese a ello, se dice que los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán una gran oportunidad en Rio de Janeiro. Ya no habrá Generación Dorada, ni nombres rimbombantes en la Selección. Supuestamente, es tiempo de recambio y el DT quiere armar un nuevo puzzle con el combinado nacional.

Aún sin saber bien quiénes serán los elegidos, se ha comenzado a hablar de las distintas posibilidades que maneja Córdova. ¿Irá con dos atacantes? ¿Con un centrodelantero? Las preguntas en ataque asoman.

Posibilidades que maneja Nicolás Córdova ante Brasil

En Pauta de Juego analizaron el presente de la Selección Chilena y desmenuzaron la previa del duelo ante Brasil. En medio de eso, Coke Hevia resaltó uno de los legados en La Roja de, nada menos… ¡Ricardo Gareca!

“Una de las pocas cosas rescatables que dejó Gareca es que alguna vez dijo: ‘ustedes tendrán que respetar el gusto del entrenador'”, comenzó diciendo Coke Hevia.

“Cuando Córdova probó jugar con dos puntas, lo hizo con Alexander Aravena, que uno cree que viene más atrás, por presente. Tapia ha hecho un par de goles, Osorio y Cepeda, muy bien, pero no son para jugar doble punta. Entonces, uno le podría preguntar el por qué. Y porque le gusta”, agregó.

“Y está bien. Eso es válido cuando tienes a un cabro de 23 años”, cerró Coke Hevia, que cree que el Monito corre cono ventaja para ser uno de los delanteros ante Brasil.

Ricardo Gareca en la banca de Chile, durante su último partido como DT | Photosport

¿Cuándo juega Chile ante Brasil?

El equipo de Nicolás Córdova se verá las caras ante Brasil este jueves, a partir de las 20.30 horas. El duelo se jugará en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.

