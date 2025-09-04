La selección chilena comienza un nuevo ciclo en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja enfrenta a Brasil en la penúltima fecha ya sin opciones de ir al Mundial, pero dando el primer paso con el esperado recambio.

Nicolás Córdova, que asumió como interino tras la salida de Ricardo Gareca, dio un golpe a la mesa con su nómina días atrás. El DT jubiló a la Generación Dorada y le da la oportunidad a jugadores jóvenes, lo que queda reflejado en su formación y el rendimiento de los elegidos.

Esta noche la Roja saltará a la cancha con Lawrence Vigouroux en el arco; Daniel González, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en la defensa; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Cepeda y Alexander Aravena (Ben Brereton) en la delantera. Todos ellos con números que descartan regalones.

Así llegan los titulares de Chile ante Brasil

Nicolás Córdova remarcó días atrás que la única vara con la que va a medir a los titulares de Chile será el rendimiento. El DT no quiere vacas sagradas y apuesta por renovar ahora a la Roja para pensar en el futuro. Es por ello que aquí analizamos los números con los que llegan los elegidos para ir desde el arranque en la formación contra Brasil.

Nicolás Córdova renueva a Chile para el duelo con Brasil con jugadores que destacan por sus números. Foto: Photosport.

La primera sorpresa es la titularidad de Lawrence Vigouroux, portero del Swansea que en esta temporada (que arranca a mitad de año) ha disputado 4 partidos oficiales con 2 arcos en cero y 2 goles en 360 minutos. Eso sí, la campaña anterior fue el pilar de su equipo, alcanzando los 48 encuentros, con 14 arcos en cero y 58 goles en contra en 4.320 minutos.

En la defensa los elegidos son Daniel González, Paulo Díaz y Guillermo Maripán. El jugador de la UC ha jugado 21 duelos en 2025, con 2 goles en 1.699 minutos. Por su parte el hombre de River Plate llega a los 23 compromisos, 2 goles y 1 asistencia en 1.894 minutos. Finalmente está el zaguero del Torino, que este año lleva sólo 1 partido sin goles ni asistencias en 90 minutos, aunque es un pilar para Chile y más con su anterior ciclo en Italia con 29 partidos, 1 gol y 1 asistencia en 2.431 minutos.

El mediocampo es donde más rodaje habrá con la línea de cinco con Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo (33 partidos, 7 asistencias y 2.353 minutos); y Lucas Assadi como 10. El lateral de la U lleva 31 partidos oficiales, 3 goles, 2 asistencias y 2.532 minutos. Por su parte el volante del León de México tiene 7 partidos oficiales, 0 goles, 0 asistencias y 602 minutos, pero con la campaña 2024/25 donde fue un estelar (20 partidos, 3 goles y 1.699 minutos). El Vicho de Colo Colo es uno de los que llega con más rodaje con sus 31 partidos oficiales, 5 goles, 4 asistencias y 2.267 minutos. El lateral del Sevilla tardó en inscribirse en La Liga y sólo alcanza 1 partido oficial, sin goles ni asistencias en 90 minutos.

Pero el nombre que más ilusiona es el del la gran figura de Universidad de Chile. El mago azul vive su mejor año gracias a los 23 partidos oficiales, 8 goles, 5 asistencias y 1.244 minutos que suma en 2025.

Finalmente está el ataque, donde Lucas Cepeda y Alexander Aravena son los elegidos por Nicolás Córdova. El atacante de Colo Colo tiene 29 partidos oficiales, 5 goles, 4 asistencias y 2.594 minutos, mientras que su socio lleva 28 partidos oficiales, 4 goles, 1 asistencia y 1.075 minutos en Gremio de Brasil.

Así, Chile va a enfrentar a Brasil con una formación de jugadores que tienen rodaje para ganarse su lugar. La Roja apuesta por sangre nueva para volver a ser lo que alguna vez fue y borrar un proceso para el olvido con Ricardo Gareca.

¿Cuáles son los números de los titulares de Chile ante Brasil?

Así llegan los titulares de la Roja para esta noche:

Lawrence Vigouroux : 4 partidos oficiales, 2 arcos en cero y 2 goles en contra en 360 minutos.

: 4 partidos oficiales, 2 arcos en cero y 2 goles en contra en 360 minutos. Daniel González: 21 partidos oficiales, 2 goles, 0 asistencias y 1.699 minutos.

21 partidos oficiales, 2 goles, 0 asistencias y 1.699 minutos. Guillermo Maripán : 1 partido oficial, 0 goles, 0 asistencias y 90 minutos.

: 1 partido oficial, 0 goles, 0 asistencias y 90 minutos. Paulo Díaz : 23 partidos oficiales, 2 goles, 1 asistencia y 1.894 minutos.

: 23 partidos oficiales, 2 goles, 1 asistencia y 1.894 minutos. Fabián Hormazábal : 31 partidos oficiales, 3 goles, 2 asistencias y 2.532 minutos.

: 31 partidos oficiales, 3 goles, 2 asistencias y 2.532 minutos. Rodrigo Echeverría : 7 partidos oficiales, 0 goles, 0 asistencias y 602 minutos.

: 7 partidos oficiales, 0 goles, 0 asistencias y 602 minutos. Vicente Pizarro : 31 partidos oficiales, 5 goles, 4 asistencias y 2.267 minutos.

: 31 partidos oficiales, 5 goles, 4 asistencias y 2.267 minutos. Gabriel Suazo : 1 partido oficial, 0 goles, 0 asistencias y 90 minutos.

: 1 partido oficial, 0 goles, 0 asistencias y 90 minutos. Lucas Assadi : 23 partidos oficiales, 8 goles, 5 asistencias y 1.244 minutos.

: 23 partidos oficiales, 8 goles, 5 asistencias y 1.244 minutos. Lucas Cepeda : 29 partidos oficiales, 5 goles, 4 asistencias y 2.594 minutos.

: 29 partidos oficiales, 5 goles, 4 asistencias y 2.594 minutos. Alexander Aravena: 28 partidos oficiales, 4 goles, 1 asistencia y 1.075 minutos.

¿A qué hora juega Chile y Brasil?

Chile y Brasil se verán las caras en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja y la Canarinha se enfrentan en suelo brasileño este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.