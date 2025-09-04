Chile regresa a la disputa de las Eliminatorias enfrentando a Brasil. Si bien ya no hay mucho en juego, La Roja intentará conseguir algo que jamás ha logrado a lo largo de su historia.

Los dirigidos por Nicolás Córdovaya no tienen opciones matemáticas de clasificar a la próxima Copa del Mundo, mientras la Canarinha ya tiene timbrados sus pasajes a Canadá, Estados Unidos y México en el 2026. Sin embargo, el honor deportivo también pesa.

Los malos antecedentes de Chile en Brasil

Durante los años de la generación dorada, Chile rompió muchas rachas en condición de forastero. Ganó en Colombia y Paraguay, robó puntos en complejas plazas como Uruguay, Ecuador y Argentina. Celebró también en Venezuela, Bolivia y Perú.

Pese a lo anterior, hubo un país imposible para La Roja: Brasil. Considerando las Eliminatorias, Chile jamás ha podido sacar ni siquiera un empate en el país de la samba, sumando traumáticas y polémicas derrotas. Los dirigidos por Nicolás Córdova tienen una difícil tarea.

La primera visita a la Canarinha por clasificación a un Mundial fue hacia el torneo de Suiza 1954 y Chile cayó por 1-0. Luego hay que saltar a uno de los peores recuerdos: camino a Italia 1990, La Roja perdía por 1-0 cuando Roberto “Cóndor” Rojas se cortó para fingir una agresión del público local. La FIFA le dio el triunfo a Brasil por 2-0 y los nacionales fueron sancionados sin ir ni Italia ni a Estados Unidos 1994.

Camino a Corea y Japón 2002, siendo dirigidos por Jorge “Peineta” Garcés, Chile perdió 2-0. Para las clasificatorias a Alemania 2006, La Roja cayó por 5-0. La humillación fue tal, que incluso Brasil grabó un comercial con ese partido. Para Sudáfrica 2010, otra vez derrota. Esta vez fue por 4-2. Humberto Suazo anotó los dos goles nacionales.

La caída ante Brasil hacia Rusia 2018 fue el fin del periodo exitoso de Chile. Imagen: Photosport

Para Rusia 2018, fue caída 3-0 y eliminación en la última fecha hacia la Copa del Mundo. Para Qatar 2022 fue una goleada por 4-0 en contra. En total Chile ha jugado por Eliminatorias en Brasil en 7 ocasiones, con 7 derrotas. 21 goles recibidos y solo 2 goles anotados. La Roja se marea con la caipirinha.