Eliminatorias

Con cuatro delanteros: la temible formación de Brasil para recibir a Chile en eliminatorias

La Canarinha no se guardará nada en su lucha por asegurar un lugar en el Mundial y mandará a la cancha un equipo aterrador. Carlo Ancelotti da la sorpresa con sus elegidos.

Por Jp Viluñir Silva

Brasil va con una formación aterradora ante Chile.
© Getty ImagesBrasil va con una formación aterradora ante Chile.

La selección chilena cuenta las horas para lo que será un partido que promete. La Roja visita a Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en un duelo en el que se encontrará con una formación temible.

El elenco dirigido por Carlo Ancelotti no lo ha pasado bien rumbo al Mundial y ahora, jugándose tres puntos de oro para lograr su objetivo, no se guardará nada. El DT apuesta a una revolucionaria estrategia, mandando cuatro delanteros a la cancha.

Y es que sabiendo que no tiene margen de error, el estratega apuesta por un equipo más que ofensivo para derrumbar a una Roja herida y que no se juega nada. Tras la práctica de este miércoles en tierras brasileñas confirmaron la oncena y Nicolás Córdova toma nota.

La ofensiva formación de Brasil para enfrentar a Chile

Si bien no tendrá a una figura de talla mundial como Vinicius, Brasil tiene con qué complicar a Chile. La Canarinha recibirá a la Roja con una formación que ya preocupa a los hinchas al ser totalmente ofensiva.

Carlo Ancelotti va con todo en su formación para recibir a Chile con Brasil. Foto: Getty Images.

En la portería, Carlo Ancelotti no tiene dudas de quién es el hombre. Alisson será el encargado de proteger el arco del pentacampeón del mundo, siendo clave para controlar el balón desde el fondo.

En la defensa, Brasil parará una línea de cuatro con laterales que se proyectan constantemente al ataque. Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos deberán cuidar y frenar al ataque de un Chile que quiere dar la sorpresa.

Pero es desde el mediocampo en adelante que las cosas dan un giro. Carlo Ancelotti parará a sólo dos jugadores en esa zona de la cancha con Casemiro y Bruno Guimarães, apostando todo a su delantera.

En el ataque, el DT mandará a cuatro hombres de temer a la cancha. Estevão, Raphinha, João Pedro y Gabriel Martinelli serán quienes estén tras los goles que les den los tres puntos.

De esta forma, Brasil enfrentará a Chile con una formación para preocuparse. Esta será con Alisson en el arco; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la defensa; Casemiro y Bruno Guimarães en el mediocampo; Estevão, Raphinha, João Pedro y Gabriel Martinelli en la delantera.

¿Cuándo juega Chile y Brasil?

Brasil ya está listo para recibir a Chile en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Canarinha recibe a la Roja este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

Así está la tabla de posiciones para Chile y Brasil

