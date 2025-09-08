La selección chilena se despide de las Eliminatorias Sudamericanas con nada más que el honor en juego. Ya sin chances de ir al Mundial, la Roja se prepara para recibir a la Uruguay de Marcelo Bielsa en la última fecha de la competición.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova está iniciando un proceso de reestructuración y, luego de caer ante Brasil, intentará dejar una buena imagen ante la Celeste. Eso sí, los Charrúas no vienen a pasear y, pese a ya estar clasificados, quieren dar la estocada final a nuestro país.

Así por lo menos lo dejaron claro desde el plantel en la previa del encuentro. Uno de los referentes del elenco uruguayo sacó la voz y amenazó a la Roja con una visita ingrata para sentenciar un camino para el olvido del Equipo de Todos rumbo al Mundial de 2026.

Uruguay le deja un aviso a Chile para el adiós al Mundial

Si bien ya tienen sus boletos asegurados para estar en Estados Unidos, Canadá y México 2026, Uruguay vendrá con todo a Chile. La Celeste quiere terminar de hundir a la Roja y así llenarse de confianza de cara a un torneo que quieren pelear.

Sergio Rochet adelantó el choque de Chile y Uruguay en el cierre de las eliminatorias. Foto: Photosport.

Luego del triunfo ante Perú el jueves pasado, la Celeste pone la mira en el Equipo de Todos, al que quieren vencer como sea. “Era un partido pesado, creo que también lo emocional pesaba mucho. En lo externo se vivía mucho una fiesta, pero nosotros sabíamos que era una final porque ellos se venían a jugar la última carta. Y lo hicimos con personalidad, con un gran juego, pudimos hacer tres goles, mantener el cero“, dijo el portero Sergio Rochet sobre lo ocurrido días atrás.

Fue ahí que fijó el objetivo en nuestro país y en lo que será una visita en la que quieren celebrar como sea para llenarse de confianza para el futuro. “Ahora viene este partido con Chile para terminar lo más alto posible“.

En esa misma línea, el portero remarcó que no desperdiciarán ninguna oportunidad que tengan para afinar detalles de cara a la cita planetaria. “Sabemos la responsabilidad que tenemos, vamos a prepararnos de la mejor manera para llegar bien al Mundial“.

“El sueño de todos es ser campeón, obvio que se puede. Nosotros más que nada lo sabemos, Uruguay siempre puede, lo primero es quererlo nosotros y confiar en nuestro trabajo“, sentenció.

Uruguay no anda con cosas y, como es costumbre en los equipos de Marcelo Bielsa, vendrá a Chile a ganar como sea. La Roja tendrá que despedirse de las Eliminatorias Sudamericanas ante una Celeste lista en el Mundial, pero que no se conforma con eso y quiere los tres puntos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Uruguay?

Chile y Uruguay bajarán el telón de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La Roja recibe a la Celeste este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

Así está Chile en la tabla de posiciones previo al duelo con Uruguay

