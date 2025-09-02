ver también Con nombres sobre la mesa: Córdova explica por qué no citó a jugadores en Coquimbo

La nómina de Nicolás Córdova en la selección chilena para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas ha tenido toda una polémica. En Coquimbo Unido no quedaron contentos con no ver jugadores suyos y más considerando el momento que atraviesan en la Liga de Primera.

El palo que mandó Cristián Zavala recibió respuesta del DT interino de la Roja, pero no fue para nada suave. “Para tranquilidad de la gente de Coquimbo, hemos seguido a Chandía, Salinas y también a Mundaca. Han estado acá y quedó afuera por rendimiento, lo digo responsablemente. No tuvo el rendimiento que esperaba acá y esto es alto rendimiento“.

“Mundaca tiene en la lista de Sub 20 a Marchant, Chatilliez, Ramos, Corral, Álvarez. Tengo que elegir de esos, a cuatro. Y uno que viene y no rinde, lo siento, pero es la realidad. Como así también el arquero de la Sub 17, que tiene 16 años y es titular con uno menos y es el quinto de la Sub 20. Si abrimos el espectro, lo único que no vamos a hacer es equivocarnos en los rendimientos“, añadió el técnico. Dichos que tuvieron respuesta.

La potente respuesta de Coquimbo Unido a Nicolás Córdova

La explicación que dio Nicolás Córdova sobre sus razones para no llamar jugadores de Coquimbo Unido sacó ronchas en el norte. Los Piratas no están contentos con las palabras del DT interino de la Roja, al que le respondieron y con todo.

Coquimbo Unido no quedó nada de conforme con la explicación de Nicolás Córdova sobre los jugadores que no llamó a la Roja. Foto: Photosport.

Con una carta en sus redes sociales a nombre del presidente del club, Jorge Contador, abordaron la polémica. “En Coquimbo Unido trabajamos con esfuerzo y compromiso en el fortalecimiento integral de nuestra institución“.

“Nuestro foco está en el crecimiento de la infraestructura deportiva, en la formación de jóvenes talentos y en el desarrollo de nuestro plantel profesional, con el objetivo de brindar condiciones dignas y de alta competencia. Todo este trabajo persigue un propósito ambicioso pero claro. consolidarnos como un club que, de manera permanente, aporte jugadores de calidad a las distintas selecciones nacionales de Chile“, añadieron.

Fue tras ello que se lanzaron contra el DT por la forma en la que reaccionó ninguneando a dos figuras. “En este contexto, queremos expresar nuestros mejores deseos de éxito al director técnico de la selección chilena absoluta, don Nicolás Córdova, y reafirmar que respetamos plenamente su independencia para definir a los jugadores convocados para enfrentar los próximos desafíos y representar de la mejor manera a nuestro país. Sin embargo, estimamos necesario manifestar que no compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros futbolistas“.

“Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno -o, como él mismo ha señalado, ‘fuera de tiempo’-, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados“, añadieron.

Finalmente, desde el club aseguraron que “con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra selección nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña“.

De esta forma, la polémica entre Nicolás Córdova y Coquimbo Unido parece estar lejos de terminar. El DT le metió el dedo en la herida a los Piratas, desde donde no se quedaron callados y le plantaron cara.

¿Cuándo juega Chile?

Nicolás Córdova se ve envuelto en una innecesaria polémica con Coquimbo Unido antes de su gran desafío con Chile. La Roja visitará a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido se enfoca en la recta final de la temporada para asegurar el título de la Liga de Primera. Los Piratas vuelven a la cancha el próximo viernes 12 de septiembre cuando a las 18:00 horas reciban a Ñublense.