¿Quién será titular? La gran duda de Nicolás Córdova en la formación de Chile ante Brasil

La Roja probó una oncena en su último entrenamiento antes de viajar a suelo brasileño y ratificó a 10 jugadores, dejando la incógnita con un puesto. El DT debe hacer una apuesta.

Por Jp Viluñir Silva

Chile se prepara para enfrentar a Brasil con varias novedades en su formación.
La selección chilena ya tomó el avión y viaja rumbo a Brasil para lo que será el penúltimo partido en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visita a la Canarinha ya sin nada más que el honor en juego y prepara una formación con varias sorpresas.

De la mano de Nicolás Córdova, el Equipo de Todos se prepara para una renovación completa y en la que los jóvenes toman protagonismo. Pero si bien había un plan inicial, tres importantes bajas han obligado a modificar la oncena.

Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic no pudieron subirse al avión, siendo dos ausencias importantes en ataque. Ante esto, el DT interino se la juega con un elenco en el que tiene una sola incógnita.

El 9, la gran duda de Chile para visitar a Brasil

La selección chilena se fue a Brasil con una formación ensayada para ir a buscar los tres puntos. La Roja prepara un sorpresivo 3-5-2, en el que sólo tiene la duda con su centrodelantero.

Según reveló el periodista Eduardo Figueroa en Los Tenores de Radio ADN, ante las bajas de Darío Osorio y Bruno Barticciotto, Nicolás Córdova se inclinó por dos nombres. Por ahora, serían Lucas Assadi y Alexander Aravena los encargados de ir por los goles, pero hubo una movida que puede cambiar todo.

De acuerdo a lo señalado por el reportero, hubo un momento en que Chile realizó un cambio en su ataque. Ben Brereton fue quien ingresó en reemplazo del Monito, utilizando un puesto en el que Ricardo Gareca nunca lo probó.

Esta situación no es de extrañar. Alexander Aravena viene sumando minutos desde el banquillo luego de una lesión, mientras que Big Ben ha tenido poco protagonismo pero no arrastra molestias desde hace tiempo.

Nicolás Córdova sabe que, más que un triunfo, lo importante en este partido es darle rodaje a una generación nueva. Ahí el chileno-inglés debe tener un rol importante al ser uno de los pocos que está jugando en Europa.

Así, quedará esperar hasta el partido para conocer la formación con la que Chile enfrentará a Brasil. La más probable oncena será con Lawrence Vigouroux en el arco; Daniel González, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en la defensa; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Cepeda y Alexander Aravena (Ben Brereton) en la delantera.

¿Cuándo juega Chile con Brasil?

Chile espera aclarar su gran duda para ir a buscar el triunfo ante Brasil. La Roja visita a la Canarinha por las Eliminatorias Sudamericanas este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

Así está Chile en la tabla de posiciones

