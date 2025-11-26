Pese a que todavía no tienen claro si seguirán con el mismo técnico o a qué copa internacional clasificarán, en la U de Chile se adelantan en el mercado de fichajes. El Romántico Viajero se está moviendo con todo y en las últimas horas parecía tener todo listo con su primer refuerzo.

Lucas Romero, defensor de 23 años y que milita en el Recoleta FC de Paraguay, está en el radar del Bulla. A tal punto han llegado las cosas, que se ha especulado con un acuerdo en los próximos días, pero que dependerá de lo ocurrido con un gigante brasileño.

Y es que justo cuando parecía que el elenco estudiantil tenía todo listo para asegurar a su primer fichaje para el 2026, uno de los clubes más importantes del continente entró a pelearlo. Una situación que puede complicar por completo las cosas ante lo difícil de competir con la billetera de esa liga.

Gremio se mete a la pelea por el primer refuerzo de la U para el 2026

La U estaba tranquila y avanzando con el fichaje de su primer refuerzo hasta que desde el fútbol brasileño le amargaron los planes. El interés del Bulla por Lucas Romero se ha visto frenado por Gremio, que también está tras sus pasos.

Lucas Romero se acercaba a la U, pero un gigante brasileño entró a pelear por su fichaje. Foto: Recoleta FC.

Así lo dio a conocer el periodista Juanma Figueredo a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde aseguró que el Tricolor es el otro interesado. Una situación que no cae nada de bien en el CDA, donde no están dispuestos a hacer grandes inversiones.

Competir con los salarios que se pagan en Brasil se ha hecho prácticamente imposible para nuestro fútbol. Es así como habrá que esperar para ver si es que el jugador se mantiene firme con venir a la U o si opta por escuchar lo que quiere decirle Gremio.

El fichaje del zaguero no es una urgencia al tener a Franco Calderón y Matías Zaldivia. No obstante, Ignacio Tapia y Nicolás Ramírez no lograron nunca afirmarse como alternativas, por lo que necesitan un nuevo hombre en el ese puesto.

Además, resta saber lo que pasará con el futuro de Gustavo Álvarez. El técnico ha dejado en claro que todavía no piensa en el 2026 y maneja ofertas para partir, por lo que cualquier llegada no contará con el visto bueno de un DT por ahora.

Lucas Romero es una de las obsesiones de la U para el mercado de fichajes para la próxima temporada. El Romántico Viajero no pierde tiempo y tratará de pelear contra un gigante como Gremio para tener a su primer refuerzo.

¿Cuáles son los números de Lucas Romero esta temporada?

Lucas Romero suena con fuerza en la U luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales en la última temporada. En ellos aportó con 1 gol y 2 asistencias en los 2.654 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras sigue buscando refuerzos, la U se enfoca en alcanzar el Chile 2 en la Liga de Primera. El próximo martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas el Bulla recibe a Coquimbo Unido en un duelo clave para avanzar a la Copa Libertadores.

