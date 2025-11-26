El mercado de fichajes para la temporada 2026 comienza a acercar nombres a Universidad de Chile, donde es ahora un delantero argentino el que aparece en el horizonte de los azules.

Teniendo en cuenta los movimientos que pueden ocurrir en la delantera de la U, con salidas como las de Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras o Lucas Di Yorio, ahora miran a un viejo conocido.

Se trata de Lucas Passerini, el atacante que esta actualmente en Belgrano de Córdoba, pero con pasos en el fútbol chileno en Palestino y Unión La Calera, donde supo ganarse un lugar.

Eso sí, la temporada 2025 ha sido para el olvido para el argentino, quien se recuperó de una grave lesión, pero que no ha logrado retomar sus grandes actuaciones.

Lucas Passerini tuvo su última experiencia en La Calera en el fútbol chileno. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

¿Qué pasó con Lucas Passerini en Argentina?

“Lo quieren por lo que conocen de él cuando jugó en La Calera”. Así de sinceros son en Argentina a la hora de hablar de una salida de Lucas Passerini a Universidad de Chile, donde confirman que también San Lorenzo está en la fila.

La salida de Belgrano se debe a la poca regularidad que ha tenido en este 2025, donde suma 3 goles en 30 partidos, por lo que no ha podido demostrar con anotaciones su compromiso con el club.

En esa línea, lo que lo marcó fue una grave lesión en 2024, donde tuvo una rotura de ligamento cruzado, que lo sacó de toda competencia y le hizo perder el terreno en su puesto.

“Universidad de Chile el equipo que ha preguntado que, según me comentan, vienen preguntando del mercado de pases anterior”, confirmaron en el programa “Última Jugada”.

