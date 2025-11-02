Universidad de Chile vuelve a la acción en un calendario apretado del Chuncho. Los azules visitan a Huachipato por la fecha 26 de la Liga de Primera, tres días después de la amarga, dolorosa y polémica eliminación en semifinales de Copa Sudamericana contra Lanús.

Los azules lamentan las bajas de Lucas Assadi por lesión y de Nicolás Guerra, suspendido por acumulación de tarjetas tras ver la amarilla en el clásico contra Universidad Católica. Y había que ver qué definía Gustavo Álvarez para el once ante los acereros, considerando el desgaste físico del plantel.

finalmente, la U confirmó formación con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio en ataque.

En la banca del Chuncho están Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Rodrigo Contreras y Flavio Moya.

Los datos de la formación de la U

Así, respecto al once ante Lanús, Matías Sepúlveda vuelve a la titularidad en desmedro de Felipe Salomoni y Marcelo Díaz aprovecha el cupo de Nicolás Guerra.

Lucas Di Yorio será el referente de ataque, aunque con el mediocampo más poblado es casi seguro que Maxi Guerrero cumplirá funciones de puntero por la derecha mientras Altamirano tendrá incluso más libertadores para estar más cerca del área rival.

En el análisis respecto a la ausencia de Guerra, el DT de la U prefirió la inclusión como titular de Marcelo Díaz en el mediocampo, en desmedro de reemplazar al atacante con un colega como Leandro Fernández o Rodrigo Contreras, que cumplen una función parecida a la de Guerra.

El duelo entra Universidad de Chile y Huachipato está pactado para este domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 horas en el estadio CAP, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

