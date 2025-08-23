Ha sido un difícil año para el Gremio en el Brasileirao. El cuadro de Alexander Aravena no está en puestos de copas internacionales y, por si fuera poco, viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Pese a esto, en su último partido, ante el Atletico Mineiro del otro chileno, Iván Román, el cuadro de Porto Alegre consiguió un triunfazo y se sacó la racha de dos partidos seguidos perdidos.

En aquel partido, el Monito colaboró con un gol, el último del encuentro, en el triunfo 3-1. Sin embargo, no solamente su anotación llamó la atención de los hinchas del Gremio.

Lo que llamó la atención de Alexander Aravena: todos plop

Tras el partido, las cámaras de las redes sociales de Gremio se dirigieron hacia el Monito Aravena. “Estoy muy feliz por el juego, por el esfuerzo que hicieron mis compañeros. Muy feliz por el equipo. ¡Vamos Gremio!“, dijo el chileno.

Sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención de los hinchas. Mientras decía estas palabras, los aficionados notaron que el chileno era el único que no tenía sponsor en su camiseta.

“Díganle a Aravena que no puede lavar la camiseta en máquina, ni dejarla al sol, el logo de Umbro se salió”; “Pensé que Umbro recién se iba a final de año”; y “¿Dónde está la marca Umbro en la camiseta?“, fueron parte de los comentarios al tweet de la cuenta de X de Gremio.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio?

Será este sábado 23 de agosto, ante Ceará. El duelo está acordado para las 20.00 horas de esta jornada, en el Arena do Gremio.