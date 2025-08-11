Iván Zamorano siempre es voz autorizada para hablar sobre el fútbol nacional y más aún sobre la selección chilena. Esto, en medio del papelón que dejó al equipo sin Mundial 2026 en estas Eliminatorias.

Por eso, Bam Bam golpeó la mesa sobre la bullada renovación de la Roja tras la Generación Dorada, donde aún se busca al sucesor de Ricardo Gareca al mando del equipo.

Sin pelos en la lengua y siempre buscando lo mejor para El Equipo de Todos, uno de los que anotó más tantos en la selección dio su receta para el éxito con directo mensaje para Pablo Milad y la Federación de Fútbol de Chile.

Zamorano y su candidato número uno

Iván Zamorano sacó a relucir su experiencia internacional y se la jugó con su carta para dejar atrás los porrazos con la selección chilena. Lejos del interinato, el histórico “9” apuesta al largo plazo por Nicolás Córdova.

Nico Córdova en la Roja Sub 20 /Photosport

“Creo que el Nico (Córdova) es el entrenador del futuro del fútbol chileno. Lo vengo diciendo hace rato. Se ha perfeccionado y se ha profesionalizado en el extranjero”, aseguró Bam Bam en diálogo con El Deportivo.

En ese sentido, Bam Bam defendió su tesis sobre el candidato número uno a tomar el fierro caliente en Chile diciendo que el DT de la Roja Sub 20 “ha sumado mucha experiencia en distintas funciones y creo que es un chico que tiene súper claras todas las ideas”.

Por ahora, en la ANFP y Federación analizan la opción de darle continuidad al ciclo de Nicolás Córdova, quien por ahora tomará el mando interinamente en el fin de las Eliminatorias. Ahí, jugará ante Brasil y Uruguay, en septiembre.