Copa Sudamericana

U. de Chile le da otra clase magistral al presidente de Independiente: “Mientras él está…”

Luego de que fueran liberados sus hinchas detenidos en Avellaneda, desde Universidad de Chile ponen en su lugar, una vez más, al mandamás de Independiente por su viaje a Paraguay.

Por Miguel Gutiérrez

Universidad de Chile le da una nueva lección al presidente de Independiente por su visita a Paraguay.
© Getty ImagesUniversidad de Chile le da una nueva lección al presidente de Independiente por su visita a Paraguay.

Mientras la dirigencia U. de Chile ha recorrido hospitales y comisarías para asegurar el cuidado de sus hinchas heridos y detenidos tras la tragedia en la Copa Sudamericana, la directiva de Independiente ha mostrado nula empatía ante los hechos del pasado miércoles 20.

El presidente del Rojo, Néstor Grindetti, hizo lamentables declaraciones en donde culpó a los azules e incluso viajó a Paraguay para conversar con la Conmebol y pedir los puntos de la llave.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo en su llegada a Asunción para hablar con el ente rector del fútbol sudamericano.

Desde U. de Chile le dan otra clase al presidente de Independiente

Uno que quiso responder a la “vivezadel presidente de Independiente fue un nombre que se hizo conocido a fines del año pasado. Se trata de José Ramón Correa, abogado y uno de los directores de Azul Azul.

El leguleyo, una vez confirmada la liberación de los detenidos tras la masacre en el Libertadores de América, le dio una lección a Néstor Grindetti sobre los asuntos que debían ser relevantes antes que los puntos.

“Mientras él está peleando los puntosnosotros estábamos preocupados de los puntos que nuestros hinchas tenían en sus caras y en sus cuerpos. Las cicatrices son gigantes”, detalló Correa.

La masacre de Avellaneda será la otra preocupación de U. de Chile, ahora ante la Conmebol. Foto: Sebastián Ñanco/Getty Images.

La masacre de Avellaneda será la otra preocupación de U. de Chile, ahora ante la Conmebol. Foto: Sebastián Ñanco/Getty Images.

En ese sentido, ahora con los hinchas regresando a sus casas, las prioridades comienzan a cambiar y anuncia los actos a seguir por parte de U. de Chile en Paraguay.

“Ahora que ya están en libertad y empezando a salir de esos recintos enanos en los que estaban acinados, ahora va a ser nuestra primera prioridad pelear los puntos y entrar en esa discusión”, avisó el director de la concesionaria azul.

Finalmente, le deja un mensaje sin asco. “No podíamos hablar de eso antes porque lo primero era la libertad de la hinchada de la U. Los vamos a ir a pelear porque no hay que olvidar una cosa: ganamos en Chile y estábamos empatando acá (en Argentina). Independiente no tenía por dónde clasificar”, cerró.

